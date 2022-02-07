虎斑貓神撞臉喵公仔！「厭世黑洞眼」嘴扁成三角形..網共鳴：像極開工的我

今天是九天年假過後的開工日，應該不少上班族相當厭世，而這隻貓咪的厭世臉應該能代表不少開工日還沒回神的人。日前一名網友曬出自家貓咪，她買了幾隻公仔盲盒來開箱，結果自家貓咪一臉厭世的模樣和公仔差不多，模樣相當搞笑。

網友「搗灰的娘親」日前在Dcard貼文，她前幾天買了有貓有狗的公仔盲盒，拆開來發現有一隻貓咪的厭世表情跟自己家貓咪「搗灰」的模樣超像，之所以會想買這系列的公仔是因為衝著某一隻貓公仔的厭世感極度像自己家貓咪才選的。沒想到在拍照過程中，搗灰一臉厭世的樣子的實在太可愛，眼睛甚至都瞇成一條細縫，搗灰媽媽說「搗灰的眼睛已經撐到最開了，因為他吃飽飯血糖上升想睡覺」。

這想睡覺的表情跟放完年假開工想睡的上班族差不多。 (圖/網友「搗灰的娘親」授權提供，未經許可請勿轉載)

搗灰可愛的照片貼上網後吸引不少網友迴響，網友表示「眼中透露著對世界的厭煩，好像正在讀書的我」、「為什麼你家貓貓的眼神可以這麼厭世」、「厭世的好可愛啊」。其實搗灰已經不是第一次露出招牌厭世臉，之前搗灰媽媽就曾經曬過搗灰的苦瓜臉，就獲得不少網友回應，說「這隻貓心事重重」、「有夠哀怨的眼神好有戲」。

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