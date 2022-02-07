奴才開工醒醒！橘貓一大早「狂撥鐵碗」鏗鏗鏘鏘 網笑翻：不用設鬧鐘了

俄羅斯一名網友在社群平台抖音上傳一段影片，內容是寵物小橘貓在在床旁邊瘋狂撥弄鐵碗，發出「鏗鏗鏘鏘」的噪音，彷彿一台活鬧鐘。而一旁的主人則是裝作安穩熟睡，完全不理，搞笑的模樣吸引超過2300萬次點閱。

從抖音用戶@kotpersik27上傳的影片中可以看到，飼主在床上「假裝」睡得香甜，而貓咪則在一旁不停的撥弄著鐵製飼料碗，動作到一半時，更會不時抬頭看看主人有沒有被自己吵醒，讓網友笑翻「別弄了，你叫不醒裝睡的人！」

其實這隻小橘貓已在社群平台小有名氣，收穫超過82萬粉絲追蹤，超高人氣正是來自「超愛撥碗」發出噪音的奇怪習慣，甚至還登上國外媒體，一臉淡定卻又有點享受製造噪音的可愛模樣融化許多人。

影片一出，瞬間在社群平台引發討論，更吸引許多網友搞笑留言「本來以為我家貓已經很煩了，但你的贏了」、「貓：還不醒？那我要再吵一點」、「停下來偷看的小眼神超可愛」、「他是不是懶得喵？」

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