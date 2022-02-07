仙氣貓過完年整隻吹氣膨成「肥美雞母蟲」 媽傻眼「懷孕了嗎」網笑翻：阿嬤養的

聯合新聞網 / 綜合報導
妃歐娜是一隻相當可愛的曼赤肯貓，結果過個年回來大發福腫成氣球。 (圖/Dcard網友「妃歐娜是隻短腿豬」授權提供，未經許可不得轉載)
妃歐娜是一隻相當可愛的曼赤肯貓，結果過個年回來大發福腫成氣球。 (圖/Dcard網友「妃歐娜是隻短腿豬」授權提供，未經許可不得轉載)

九天年假不少人吃得飽飽，身材都圓了一圈，毛小孩也不遑多讓。有網友在初六這天發文，說自己家裡養的貓咪本來穠纖合度，結果過個年回來再度看到自家喵星人，發現已經腫成一隻大肥貓，讓不少網友笑稱「根本是阿嬤養的貓咪」。

網友「妃歐娜是隻短腿豬」日前在Dcard發文，說家裡養的可愛貓咪「妃歐娜」在兩個禮拜前還是肥瘦剛好、呈現完美比例的模樣，誰知道過完年回來看到自家貓咪，妃歐娜已經像吹氣球一般超絕大發胖，讓媽媽笑著說「圓到像懷孕，嚇死我」。

胖成這樣被網友說很像雞母蟲。 (圖/Dcard網友「妃歐娜是隻短腿豬」授權提供，未經許可不得轉載)
胖成這樣被網友說很像雞母蟲。 (圖/Dcard網友「妃歐娜是隻短腿豬」授權提供，未經許可不得轉載)

妃歐娜媽媽表示，看到愛貓變成這樣一整個頭痛，不能這樣胖下去，要回去實施減重計畫了。貼文PO出後吸引不少網友迴響，網友表示「有夠肥美的超可愛，但還是減重一下比較好」、「胖胖的看起來可愛，但腿看起來更短了」、「好像雞母蟲」。也有網友問說到底是哪位「爸爸」養胖成這樣，妃歐娜媽媽也點出真相，其實不是自己爸爸養的而是給男友養的。

貓咪 減重 頭痛

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