同志公企鵝「孵蛋成功」升格當爸！ 動物園長讚：育兒典範

約羅莎蒙德吉福德動物園（Rosamond Gifford Zoo）一對洪堡企鵝同性伴侶近日孵蛋成功，成為園內第一對「同志企鵝養父」。兩位稱職的父親輪流孵育、照顧企鵝蛋，終於迎接新生命的幸福模樣令人動容。

根據英國《衛報》報導，這兩隻雄性洪堡企鵝名叫埃爾默（Elmer）及利馬（Lima），動物園於去年12月決定取一顆來自園內另對企鵝伴侶所生的企鵝蛋來給牠們孵育，經過兩位養父親的悉心照顧，小蛋已於今年元旦孵化成功。

園長福克斯（Ted Fox）受訪時大讚這對同志養父的育兒經驗「堪稱典範」，並表示新生企鵝未來也會交由兩位企鵝父親照顧。

據《美聯社》 報導，動物園的管理員表示，先前園內曾有企鵝伴侶把蛋打破，因此專家一開始為了測試埃爾默和利馬，還先放了一顆「假蛋」在牠們的巢穴中，直到確認牠們有能力將蛋孵化後，才將假蛋換為真的企鵝蛋。

報導指出，洪堡企鵝（Humboldt penguin）又稱漢波德企鵝、洪氏環企鵝，分佈於南美洲太平洋沿岸，主要在秘魯和智利沿岸繁殖，目前被國際自然保護聯盟列為「易危」物種。

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