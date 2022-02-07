聽新聞
test
0:00 / 0:00
幫忙洗碗？短腿曼赤肯跳針魔性動作 貓奴看傻：是在幹嘛啦
貓咪喜歡關注飼主的一舉一動，有時就連做家事也要在一旁監督。在日本就有一隻曼赤肯橘貓虎太朗，喜歡在主人洗碗時湊上前去，並不停揮動雙手讓主人摸不著頭緒。影片僅僅20秒，但這意味不明的萌樣至今已吸引超過156萬次觀看。
網友@kotarou20210605在推特上分享日常生活，某日虎太朗走到他旁邊，疑似想掌握洗碗的所有眉角。影片中傳出刷洗的聲音，不久後虎太朗不斷重複划動牠的雙手，主人一看到便笑著問「你在幹嘛？」，然而始終得不到解答。不禁讓網友猜測是想模仿主人洗碗時的動作。
洗い物してたら横で・・・— 虎太朗 (@kotarou20210605) January 31, 2022
何してるの？🥲ｗｗｗｗ#猫好きさんと繫がりたい #猫のいる暮らし pic.twitter.com/1Kzpc8szvF
不少網友紛紛留言「太可愛了」「可能想幫忙」「吃飯？喝水？討拍？」「看起來像在學你」，儘管大家都被揮舞貓掌的畫面萌翻，但沒有人清楚虎太朗到底想做什麼。或許有天虎太朗真的會站在主人身旁，開始幫忙洗碗也說不定。
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言