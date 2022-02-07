幫忙洗碗？短腿曼赤肯跳針魔性動作 貓奴看傻：是在幹嘛啦

貓咪喜歡關注飼主的一舉一動，有時就連做家事也要在一旁監督。在日本就有一隻曼赤肯橘貓虎太朗，喜歡在主人洗碗時湊上前去，並不停揮動雙手讓主人摸不著頭緒。影片僅僅20秒，但這意味不明的萌樣至今已吸引超過156萬次觀看。

網友@kotarou20210605在推特上分享日常生活，某日虎太朗走到他旁邊，疑似想掌握洗碗的所有眉角。影片中傳出刷洗的聲音，不久後虎太朗不斷重複划動牠的雙手，主人一看到便笑著問「你在幹嘛？」，然而始終得不到解答。不禁讓網友猜測是想模仿主人洗碗時的動作。

不少網友紛紛留言「太可愛了」「可能想幫忙」「吃飯？喝水？討拍？」「看起來像在學你」，儘管大家都被揮舞貓掌的畫面萌翻，但沒有人清楚虎太朗到底想做什麼。或許有天虎太朗真的會站在主人身旁，開始幫忙洗碗也說不定。

虎太朗仔細觀察主人。圖擷自 推特@kotarou20210605

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