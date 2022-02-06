薩摩耶狗大量掉毛！主人用來織毛衣 狗毛紡紗工序超複雜
為了防止掉毛，亦為了狗狗儀容著想，很多主人都會替狗狗天天梳毛。那些「掉毛」軟綿綿摸起來很舒服，有時就會想假如可以用來作枕頭或者毛衣，好像挺不錯。一位住在英國愛丁堡的女士就用她愛犬的掉毛，用紡車編織了許多狗毛線織品。
狗毛線
按SWNS的報導，Jane Crewe在16歲時第一次看見薩摩耶犬（Samoyed），當時她一見鍾情，決定如果未來要養狗的話，一定要養薩摩耶犬。養狗後，在閱讀有關薩摩耶犬資訊的書籍時，她發現原來薩摩耶犬的狗毛可以用來做紗線，因此決定用自己寵物犬Artemis及Phaidra的狗毛試試。
因為她沒有紡紗經驗，所以需要重頭學習。她指一開始時體驗很差，但不斷練習加上在網上看了許多教學短影音，現時紡紗已駕輕就熟。
她會把薩摩耶犬的掉毛洗乾淨，晾乾兩三天，然後用紡車把毛變成紗線，再把紗線織成各種毛織品。現時她正在編織一件長袖毛衣，但只用上單紗（single ply yarn），因為用雙股紗（把兩根單紗合捻）會太熱而無法穿。她的下一個計劃是織一張狗毛毯子。
除了為自己的狗狗作毛線球再編織，Jane Crewe 也請其他薩摩耶犬主人寄寵物掉毛給她，好讓她把掉毛變成毛線球，再寄回給主人們。Jane Crewe說她第一天徵求狗毛，就收到百餘回應，反應非常熱烈。有日本網友回應，他家薩摩耶摩在夏天梳毛時，每天都可以梳出一堆狗毛。
如何作把自己狗的毛變成紗線
相信很多人都有興趣把自己寵物的毛變成紗線，如果想親手試試的話，YouTube中的Theo The Sammy就有教大家製作過程：
簡單來說，首洗要先把狗毛洗乾淨，記得加洗頭水及護髮素，以及掉毛打結，再把毛弄乾；第二步是把毛勾在針梳上，此步驟叫作分梳（Carding），用以把毛的纖維都順向同一方向；第三步，把順好的毛以紡錘（Spindle whorl）變成初步的紗線；最後用外國叫 knitty knotty 的架把線定型，以防毛扭緊後自己鬆開。
說到這兒，大家應該已經打消了自製狗毛線球的念頭，因為真的太複雜了。如果下次看到有手工造的紗，就算不是來自狗狗掉毛，也不妨支持一下吧。
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文章授權轉載自《香港01》
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