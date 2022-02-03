快訊

直播／桃園、高雄群聚兩地燒！今大增40例本土、32例境外 無死亡

不畏外資雜音 台積、聯電都說今年半導體仍是虎虎生風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長頸鹿「布丁妹」病逝 11年情誼讓六福員工不捨落淚

中央社 / 台北3日電
六福村明星動物長頸鹿「布丁妹」日前病逝。關西六福莊3日表示，經病理解剖，初步判定死因為急性產氣莢膜梭狀芽孢桿菌感染，導致嚴重出血壞死性盲腸結腸炎，並引發腸毒血症死亡。 中央社／六福村提供
六福村明星動物長頸鹿「布丁妹」日前病逝。關西六福莊3日表示，經病理解剖，初步判定死因為急性產氣莢膜梭狀芽孢桿菌感染，導致嚴重出血壞死性盲腸結腸炎，並引發腸毒血症死亡。 中央社／六福村提供

關西六福莊今天表示，15歲大的長頸鹿「布丁妹」日前因病離世，經病理解剖，初步判定死因為急性產氣莢膜梭狀芽孢桿菌感染，導致嚴重出血壞死性盲腸結腸炎，並引發腸毒血症死亡。

六福莊透過聲明稿指出，長頸鹿「布丁妹」2007年8月25日出生，並在2012年2月、4歲時入住關西六福莊，近11年的時間裡，她是園區最受歡迎明星級動物。因長頸鹿生性細緻敏感，但在跟保育員每天朝夕相處下，布丁妹就像大家的小妹妹一樣，黏人、愛撒嬌。

六福莊說，照護上每天詳細記錄布丁妹的各種健康指數，包含採食量、體重變化等數值，平時由專職人員調配布丁妹的飲食，天氣太冷時也會準備暖氣，盡可能讓布丁妹能住得舒服；直至布丁妹過世前2日，仍活力十足地正常活動，飲食及所有日常觀察紀錄並無異狀。

六福莊指出，布丁妹過世前一天上午，出現精神食慾不振、排便異常的狀況，便立即通知獸醫師檢查，進行抽血與初步藥物治療，並整日密切觀察布丁妹的狀況，立即召開會議回溯當週布丁妹的健康狀況與討論醫療處置方向，當晚也安排人員徹夜留守觀察布丁妹，以隨時掌握狀況。

六福莊表示，布丁妹過世當日上午，狀況仍沒有改善，經二次醫療會議討論後，決定進行進一步的醫療處置。雖醫療過程順利，但布丁妹卻在治療即將結束時突然倒地，經急救30分鐘後宣告死亡。

此外，六福莊說，當天就聯繫台大獸醫專業學院兼任教授劉振軒率六福村獸醫師及中興、屏科及亞大獸醫系學生等18人團隊，進行病理解剖，結合症狀及病理解剖分析，初步判定死因為急性產氣莢膜梭狀芽孢桿菌感染，導致嚴重出血壞死性盲腸結腸炎，並引發腸毒血症死亡。

對於突發的不幸，六福莊表示，許多員工紛紛不捨落淚；六福村將精進動物飼養環境與照護、建立更有效的疾病預防機制，提供優質的動物保育教育場域。

獸醫師 長頸鹿

延伸閱讀

台北／沒有門牌隱巷咖啡店！青春漢堡𝗔𝗼𝗵𝗮𝗿𝘂 𝗕𝘂𝗿𝗴𝗲𝗿 每道料理都充滿驚喜、驚豔

長頸鹿「剛出生」就被判安樂死 小小生命2天便畫下句點

布丁甜品控的天堂！ 「伊豆」品嘗夢幻藍深海布丁、體驗酪農生活

海地牛肉丸、貝里斯布丁！ABV推9款新菜 舌尖遊邦交國

相關新聞

六福莊長頸鹿布丁妹暴斃 研判為壞死性盲腸結腸炎導致

新竹縣關西六福莊的明星長頸鹿「布丁妹」驚傳不幸病逝，不少民眾都十分不捨透過臉書悼念；據了解15歲的布丁妹經解剖研判為出血...

過年吃胖了來運動減肥？虎斑貓上健身房自主「仰臥起坐」

動物在結紮後都會變胖，有不少民眾為了讓寵物體型勻稱而煩惱，要是自家主子願意自己做運動了話該有多好？網路流傳一段影片，影片中虎斑貓體型略大，可能是驚覺身材走樣，於是跑到健身器材旁躺下，後腳蹬著鐵槓開始做起仰臥起坐，一做就是好幾個，一旁還有柴犬在觀摩，寫實的狀況跟在運動房的情形一模一樣。

貓咪戴項圈超可愛？貓奴示警「看不見的危險」這樣挑才對

不少貓奴會幫貓咪戴上項圈，不過喵星人真的需要這個酷東西嗎？一名貓奴撰文分析優劣，雖然戴項圈看起來可愛加分，但也可能導致貓咪「壓力山大」，飼主務必慎重選擇。

｢我為何會懷孕？」和浪貓寵物溝通雞同鴨講 竟是一場烏龍！

現在有愛心長期餵養浪浪的人的確很多，尤其天氣這麼冷的時候，甚至會希望直接收編牠們，但卻不是每隻習慣自由的浪浪，都願意讓你收編。最近就接到不少好心人士的詢問：｢可不可以幫浪浪做寵物溝通？」在我回答之前，我想先分享一個故事。

佛系藪貓「閉眼仰頭做瑜珈」 身邊同伴超傻眼問號..下秒神跟上笑翻萬人

野生動物裡面以貓科動物最有戲，不少有趣的畫面都是這些大貓不經意表現出來的。日前有一段可愛的影片在網路上爆紅，只見兩隻動物園裡的藪貓，其中一隻不知道為什麼突然做出了像做瑜珈「海豹式」的動作，身邊同伴見狀一開始超疑惑，但下秒竟直接學了起來，爆笑的樣子讓一堆網友忍俊不禁。

長頸鹿「布丁妹」病逝 11年情誼讓六福員工不捨落淚

關西六福莊今天表示，15歲大的長頸鹿「布丁妹」日前因病離世，經病理解剖，初步判定死因為急性產氣莢膜梭狀芽孢桿菌感染，導致...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。