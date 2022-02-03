保育類革龜擱淺救治仍死亡 解剖發現嗆水、食道有細沙

新北市福隆沙灘1日發現有罕見的保育類革龜遭漁網纏繞擱淺，經送往海洋大學救治，仍不治死亡。海保署表示，今天凌晨解剖後，發現革龜有嗆水情形、食道有細沙，確切死因待進一步分析。

1日上午10時許，有民眾通報在福隆沙灘發現活體海龜遭廢棄漁網纏繞，經海洋保育署等相關單位人員到場處理，判斷為罕見的活體革龜，送往海洋大學救治。

不過海保署副署長吳龍靜今天向中央社記者證實，革龜已於昨天上午11時，被發現在水槽中死亡。

吳龍靜表示，收容時觀察革龜仍可正常上浮及下沉，但不幸仍於昨天死亡。今天凌晨2、3時完成解剖後，發現革龜有嗆水情形，食道還有大量細沙；但是否因為嗆水死亡，以及嗆水的時間點等，確切死因待進一步病理分析。

參與救傷的民眾告訴中央社記者，因為漁網很銳利，革龜身上外傷很多，尾巴、後腳都有地方被細漁網割得很深，臉部和四肢也有原因不明的大面積皮膚脫落。救援團隊在解漁網的時候，海龜還會做伸展的動作，但看起來沒有什麼力氣。

海保署表示，這隻革龜背甲曲線長139公分、曲線寬97公分。革龜是體型最大的海龜，和其他海龜不同的是，背甲沒有硬殼，全身都被皮革狀的皮膚包覆。

革龜數量瀕危，產卵地主要在印尼、索羅門群島等地，台灣並非革龜產卵地，僅曾有6筆死亡擱淺紀錄，這次為首度活體擱淺，可惜未能存活。

吳龍靜說，由於革龜沒有硬殼，要製作標本有難度，後續如何保存研究，會跟國內專家討論後，再看如何處置。

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