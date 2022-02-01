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新北福隆發現罕見保育類活體革龜 送海洋大學救治

中央社 / 高雄1日電

新北福隆沙灘今天上午發現有活體海龜遭廢棄漁網纏繞，海保署表示，經判斷為罕見活體革龜。革龜是體型最大海龜，下午已運往海洋大學救治，將評估健康程度後野放。

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞稿表示，上午10時許，海保救援網（MARN）接獲民眾通報，在新北市福隆沙灘發現活體海龜遭廢棄漁網纏繞，海巡署第二巡防區、MARN救援團隊海洋大學海洋生態暨保育研究室及海保署北基工作站巡查員等人隨即到場處理，經判斷為罕見活體革龜。

海保署表示，這隻革龜為雌性，背甲曲線長139公分、寬97公分，尚待檢查是否已達性成熟，因海龜身上有多處網具纏繞切割傷，已於下午4時運往海洋大學進行救治，將評估健康程度後再進行野放。

海保署說明，革龜在台灣受「野生動物保育法」保護，列入第一級瀕臨絕種保育類生物。物種分布3大洋，當中太平洋族群又分東、西太平洋兩群，數量最瀕危。

依海保署新聞資料，革龜於西太平洋的產卵地主要在印尼、巴布亞紐新幾內亞及索羅門群島，台灣並非革龜產卵地，過去僅曾有6筆死亡擱淺紀錄，包括本島4筆、金門及澎湖各1筆，此次為首度活體擱淺。

海保署指出，革龜是體型最大的海龜，和其他海龜不同的是背甲沒有硬殼，全身都被皮革狀的皮膚包覆，大多為五道隆起稜脊，又稱棱皮龜、楊桃龜或木瓜龜，體重可達300至500公斤。

此外，革龜頭部及四肢沒有鱗片，體色呈深灰色，有白色或粉紅色斑點，革龜前肢與身體的比例也是所有海龜當中最長，比起其他海龜，革龜有更好的游泳及潛水能力。成熟革龜的背甲直線長平均約150公分，甚至可超過200公分。除了成熟母龜會上岸產卵，終其一生都在大洋中洄游，幾乎不會靠近沿岸覓食。

海保署呼籲，即時主動通報MARN團隊處理受傷海龜，後續多能存活並野放，若民眾發現擱淺或需要救援海龜，趕快撥打海巡「118」專線或通知所在縣市海洋保育主管單位，盡可能提供詳細發現地點、時間及敘述動物狀況，才能讓MARN專業團隊在最短時間內前往救援。

海龜 海洋大學

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