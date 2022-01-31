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貴婦狗被綁在路邊狂吠！好心鄰居陪等半小時 主人1句回應遭罵爆

香港01 / 文／ 安祖娜
有馬鞍山街坊在行人路旁發現1隻巨型貴婦狗被綁於欄杆，疑因見不到主人而無助狂吠。（fb「馬鞍山之友」圖片）
有馬鞍山街坊在行人路旁發現1隻巨型貴婦狗被綁於欄杆，疑因見不到主人而無助狂吠。（fb「馬鞍山之友」圖片）

妥善照顧及確保毛孩安全是主人的責任！有馬鞍山街坊周六（29日）在網上發文，指在區內的行人在路上發現1隻巨型貴婦狗被綁於欄杆旁邊，疑因見不到主人而狂吠，引來路人注意。有好心鄰居擔心狗狗情況，在場陪等半小時，後來終於在附近的餐廳找到主人，不過狗主似乎不覺有問題，其回應更惹來鄰居眾怒。

有網友昨日（29日）於facebook群組「馬鞍山之友」發文，指行經區內鞍誠街近新港城3期地下食店時，看到1隻咖啡色巨型貴婦狗被綁於路邊的欄杆旁。狗狗疑因見不到主人而無助狂吠，吠叫聲引起鄰居注意，「叫得好可憐，整條街都聽到，引起路人圍觀」。

有好心鄰居不忍狗狗獨自在路邊曬著太陽，於是陪同等候並於附近嘗試尋找狗主。等候了足足半小時，終於找到貴婦狗的主人，「原來主人在後面間餐廳吃東西」。

有好心鄰居不忍狗狗獨自在路邊曬太陽，陪同等候足足半小時，發現貴婦狗的主人原來在附近一間餐廳用餐。（fb「馬鞍山之友」圖片）
有好心鄰居不忍狗狗獨自在路邊曬太陽，陪同等候足足半小時，發現貴婦狗的主人原來在附近一間餐廳用餐。（fb「馬鞍山之友」圖片）

不少鄰居看不過眼，直斥狗主不應疏忽照顧寵物，「不明白怎麼會有人這樣對自己狗狗。」，只有狗主似乎不覺有問題，更冷淡回應眾人批評，「平時帶牠出來都會這樣繫」。

狗主的回應引來鄰居不滿，紛紛批評其行為或令狗狗置身危險中，「經過都有見到呀，真的叫到好慘，好多人圍觀，狗狗不適合長時間綁在路邊」、「其實真的最好不要離開牠啦，有危險就不好，加上疫情又嚴重」。

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文章授權轉載自《香港01》

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