百萬人看牠被拍屁屁 土撥鼠挖洞連4次遭萌狗騷擾反擊了

任何人在專心工作時都不想被打擾，而動物也是如此。有網友近期在臉書分享影片，只見有隻土撥鼠努力在挖洞，但一旁的狗狗不斷伸手打擾，不斷拍土撥鼠的屁股，就在狗狗連拍4次屁股後，土撥鼠也忍不住跳起反擊，令一旁的拍攝者也忍不住大笑。

只見影片中，有隻土撥鼠在草地上瘋狂挖洞，但一旁的狗狗相當好奇，不斷在身後緊盯查看，且不斷伸手拍打正在挖穴的土撥鼠屁股，讓土撥鼠氣得不斷轉頭，甚至輕咬狗狗的前爪，以此警告對方，之後就轉頭繼續挖洞，未料才剛鑽入洞內，狗狗又伸手攪局。

土撥鼠被干擾第4次後終於忍無可忍，氣得跳出洞穴，往狗狗臉上狂撲，之後又急忙鑽進洞內，而這段互動也被人拍上網，影片至今已累計200萬以上的觀看人次。不少網友見狀也紛紛留言，「土撥鼠內心：這狗怎麼這麼煩」、「狗狗著迷著土撥鼠屁屁」、「笑死我了，就叫你不要拉，我要回家」、「小惡霸犬大戰土撥鼠車車」、「土撥鼠：歸剛唉」。

商品推薦