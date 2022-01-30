浪浪樂活醫療室 絕育讓流浪動物絕處逢生
國立中興大學獸醫學系副教授林荀龍團隊，多年來推動流浪動物捕捉、絕育、釋放，3年前成立浪浪樂活醫療室，已醫治400多隻流浪犬貓，透過絕育讓流浪動物有絕處逢生的機會。
「我們曾經有一個口號是『用牠的子宮來換取牠的生命』，藉由絕育的方式，來讓流浪動物有絕處逢生的機會」。林荀龍團隊15年來推動流浪動物TNR（捕捉、絕育、釋放），2019年在高教深耕USR計畫支持下，成立浪浪樂活醫療室，投入流浪動物醫療救護、收容所疫苗施打與教育推廣。
林荀龍表示，「2007年朱天衣老師與林雅哲醫師在桃園發起巡迴免費絕育，當時覺得很好奇，有什麼能力可在外面做手術，一次手術的量可以這麼多。在小學班級裡，犬貓就在課桌椅拼湊起來的平台上手術，這帶給我滿大的震撼，從那次之後，我就開始練習這樣的手術方式。」
林荀龍回憶，十幾年前，只要有水有電，可以遮風避雨的地方就可以手術，沒水沒電就自己搭帳篷，帶著發電機，到偏鄉絕育；15年來，投入絕育的團隊成員從20名增加到40名，每年絕育數量約1500隻。
2017年政府推動零安樂死後，公立收容所受到影響，動物跟人一樣，年紀越大，可能罹患疾病的機會越大，不管是公立或私人的收容所，醫療資源非常欠缺。
2019年，在高教深耕USR計畫支持下，浪浪樂活醫療室成立，投入流浪動物醫療救護、收容所疫苗施打與教育推廣，3年來已醫治408隻流浪犬貓，希望提供流浪動物較完整的醫療照顧。
林荀龍認為，流浪動物的數量是可以慢慢被控制的，希望每一隻狗都能夠有牠自己的家人。每一個生命都有其尊嚴，值得他傾一生之力守護。
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