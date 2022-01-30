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高雄壁虎種類多 壽山還有稀有截趾虎族群

中央社 / 高雄30日電

高雄市壁虎種類多，目前全國有紀錄13種壁虎中，高雄就有10種，可說是全台壁虎多樣性最高縣市。其中最稀有的就是近年發現的截趾虎，全台也僅壽山記錄到截趾虎族群。

壁虎，又稱蝎虎或蜥虎，也稱守宮，泛指爬蟲綱有鱗目壁虎科生物。有人說，南部的壁虎會叫，北部的壁虎不會叫，國家自然公園管理處對中央社記者表示，其實是因為壁虎種類不同，南部常見、常從喉部發出響亮叫聲的是疣尾蜥虎，北部常見的是無疣蜥虎，無法發出明顯叫聲。

高雄市有海岸與山脈，壁虎種類也多，台灣本島及離島有正式紀錄的13種壁虎種類中，除了東北角龜山島特有的龜山壁虎、蘭嶼特有的菊池氏壁虎及雅美鱗趾虎3種以外，其他10種都有。

尤其2020年在壽山發現的稀有壁虎「截趾虎」族群。成熟截趾虎的腳趾，第1趾不具爪子是辨識時的重要特徵，在台灣過去僅有零星出現蹤跡，甚至一度讓人質疑其存在。

自然生態研究團體NCF（Nature,Culture &Future）研究人員李政諦說，近年壽山首度發現有一定數量的截趾虎族群，讓多年來截趾虎是否在台灣有族群的疑問，得到存在的證實。目前全台也僅壽山有紀錄到截趾虎族群。

在高雄有紀錄的壁虎種類，包括外來種的大壁虎（中藥材稱為蛤蚧），數年前在蓮池潭發現有繁殖族群；海岸地區有鱗趾虎，鳥松丘陵區有半葉趾虎，山區則有史丹吉氏蜥虎。

民眾住家與附近常見的則有鉛山壁虎、疣尾蜥虎與無疣蜥虎，因為高雄是國際商港，在港區周圍也發現有外來種脊斑壁虎與密疣蜥虎的族群。其中脊斑壁虎與菊池氏壁虎外表高度相似，但菊池氏壁虎確定僅分布於蘭嶼，若民眾在高雄看見相似身影，應該就是脊斑壁虎。

李政諦並表示，其實馬祖一帶，近來也出現1種與台灣本島和其他地區都不一樣的壁虎，但研究人員還在研究中，尚未確定是否為新種類或外來種壁虎。

因為許多壁虎外觀都很相似，NCF研究團隊花了約1年時間，跑遍全台各地和離島蒐集壁虎種類，彙整出版「台灣的壁虎」海報並公開販售，希望讓民眾知道更了解台灣壁虎種類。

蘭嶼 高雄市 龜山島

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