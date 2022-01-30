驚悚！民眾直擊紅毛猩猩霸凌山羌 新竹動物園臉書遭灌爆

新竹市立動物園是在地人親子出遊的熱門景點之一，但竟然出現「動物霸凌事件」！日前一名網友到新竹市立動物園玩，來到紅毛猩猩與山羌共同居住的區域時，直擊「猩猩抓住山羌後腳，用力甩動、砸地」，並拍下霸凌影片，文章曝光後網友灌爆新竹市立動物園臉書，呼籲園方正視這項問題。

一名網友在Dcard發文表示，第一次去整修完成的新竹市立動物園，原本感覺環境比先前更加明亮，也能多角度觀賞開放式空間的動物，但到了紅毛猩猩與山羌共居的區域時，突然聽到有人說「猩猩在跟山羌玩」，她馬上拿起手機準備拍攝，沒想到卻直擊「猩猩霸凌山羌」畫面。

網友發現新竹市立動物園將山羌與紅毛猩猩同居，沒想到竟出現紅毛猩猩霸凌山羌的場面。圖擷自 Dcard

從原PO貼出的影片可看出，猩猩抓著一隻山羌的後腳來回甩動，瘦小的山羌被猩猩拖著撞樹磨地板好幾次，原PO指出，身邊其他山羌眼睜睜看著同伴無法上前施救，還好被抓住的山羌趁猩猩手滑時逃脫，逃走的山羌走路很明顯身體癱軟，一跛一跛往反方向走。

結果隔不到3分鐘，紅毛猩猩又往山羌群衝過去，隨手再抓起一隻山羌，一樣把第二隻山羌拖去撞樹，甚至從「二樓高的地方」將山羌丟下去，讓原PO驚呼「明明是在動物園，動物應該受的良好的照顧，卻看到Discovery會出現的畫面，成人小孩遊客都非常驚嚇」，她說當時有聽到旁邊的民眾通知管理員，但沒有見到工作人員出面處理。

事後，新竹市立動物園的臉書也被網友灌爆，許多人質疑「請問在不足夠的空間混養是否會造成動物受傷？都有影片流出了，應該要向大眾說明與處理吧」、「請問將紅毛猩猩跟山羌合籠 這樣的圈養方式合理嗎？貴園到底有沒有仔細思考跟評估過？」、「請問貴動物園知道怎麼照顧動物嗎？如果今天帶小朋友去看到這個畫面，家長要怎麼解釋？他們在相親相愛勾手玩牽牽嗎？」、「請問那兩隻山羌的狀況如何？是否還活著？園方都沒人能出來說明狀況嗎？今天事情如果是閉園時發生沒遊客看到，那山羌是不是被摔死了也不會有人知道？」

原PO事後更新園區回應「暫時將兩個動物分開了」，也有到動物園遊玩的民眾指出，「有人將紅毛猩猩關起來，然後似乎獸醫有入內查看山羌狀況」，並稱「據說猩猩最近可能進入了發情期所以行為暴躁」，但原PO強調，「雖然園方有處理，但還是覺得要發文讓園區正視這個問題，怕之後又將牠們再同住」

新竹市立動物園稍早回應，紅毛猩猩與山羌混養的原因，是參考了國內外動物園混養的案例，評估混養可豐富動物的身心健康，紅毛猩猩與山羌已經混養將近1年了，過去兩種動物相安無事，紅毛猩猩還會把食物分給山羌，經過這次事件後，園方已請獸醫檢查山羌，有稍微跛腳的情況，目前已經紅毛猩猩與山羌分開來照顧，會持續進行評估與觀察。

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