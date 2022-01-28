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壽山動物園加菜 紅毛猩猩大快朵頤享用水果餐

中央社 / 高雄28日電

壽山動物園改建進度已達40%。高雄市副市長林欽榮今天視察並致贈橘子、蘋果等水果為動物加菜，紅毛猩猩「咪咪」當場大快朵頤享用水果大餐，開心接受祝福。

高市府民國110年推動壽山動物園「新動物園運動」整建工程，依高市府工務局數據，整體工程進度40%，微幅超前2%，包括已可見入口意象、戲水設施、空橋、動物棲地雛型。林欽榮趕在農曆年前到場向施工團隊致意，為降低工程期間對動物們的影響，再三叮嚀動物園團隊持續加強動物照養工作，注意動物健康狀況。

適逢農曆春節將至，特別挑選象徵平平安安、吉祥如意的蘋果、橘子等水果為紅毛猩猩等動物加菜，讓動物們在年節也能吃得既健康又滿足。已高齡35歲的紅毛猩猩「咪咪」，看到還有火龍果、葡萄和鳳梨的整籃水果樂了，當場就大快朵頤享用水果大餐，開心接受大家祝福。

林欽榮表示，為打造更友善動物、更適合親子共遊同憩動物園，以「動物自由之地」、「親子同樂天堂」及「空中漫步長廊」等三大亮點主軸呈現未來願景。林欽榮除發送市長陳其邁的春節小禮物，也為過年期間休園整建暫停開放向大小朋友說抱歉，但9月全面開園後「保證精彩」。

高市府觀光局表示，在動物園封園整建期間，已辦理二次座談會，廣邀動植物專家學者、NGO團體，分享不同領域經驗意見，讓園區整建方向更加完善，除改善遊園環境外，也從動物園角度增設保育設施。

壽山動物園 林欽榮 親子

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