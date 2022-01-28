捕獲野生「三頭豹」 下一秒全轉頭緊盯鏡頭：找我嗎？
一名英國攝影師保羅·戈德斯坦 (Paul Goldstein )，近日在肯亞西南部的馬賽馬拉(Maasai Mara)大型動物禁獵區，意外捕捉到一張「三頭獵豹」的絕妙瞬間，三張臉孔各自望向不同風景，動作彷彿複製貼上。
據「每日郵報」報導，保羅分享拍攝當天其實下著大雨，已經在大雨中蹲點淋了7個小時。突然間注意到了在草原中環視的獵群，三隻獵豹各自看往不同方向，意外造就了三頭獵豹的特殊景象。
隨後其中2隻獵豹也轉向保羅的方向，形成幾乎重疊在一起的景象，彷彿身體長出三顆頭。根據獵豹的習性，公獵豹習慣群體生活，因此保羅研判彼此可能是同胎兄弟關係。母獵豹則常獨自行動，或者和小獵豹一起生活。
事實上，獵豹數量正穩定減少中，而馬賽馬拉則是地表上每平方英里獵豹密度最高的地區之一。或許就是這樣才能意外紀錄下這幅難得景象。
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