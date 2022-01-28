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她房內抖臀熱舞！黑汪「彈簧跳」扒住：馬麻妳冷靜..下秒「突然色色」網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
黑汪汪看到主人在房間裡跳舞也跟著跳高高，下一秒居然直接對飼主襲胸。 (圖/取自Youtube)
黑汪汪看到主人在房間裡跳舞也跟著跳高高，下一秒居然直接對飼主襲胸。 (圖/取自Youtube)

有時候人跟毛小孩的搭配總是最讓人忍俊不禁，最近有一部爆笑短片在網路上瘋傳，一隻黑狗進到媽媽房間想跟她玩，結果沒過幾秒媽媽突然起身跳起熱舞來，狗狗整個不知所措跟著「彈簧式跳動」，還把兩隻前腳搭在媽媽身上，最後竟然襲胸媽媽，模樣相當搞笑。

美國加州一名女子家裡養了一隻8個月大的比利時牧羊犬，只見女子架好手機，狗狗在身邊迫不及待想跟媽媽玩，沒想到下一秒女子突然轉身熱舞起來，狗狗見狀本來沒什麼反應，突然也跟著「彈簧跳躍」起來，兩隻前腳搭在媽媽身上，就像是在說「媽媽妳冷靜點」，最後狗狗突然扒住媽媽胸部，還輕輕咬了一下，嚇到她整個笑出來。

這部只有短短10秒的影片在網路上引起熱議，至今已吸引超過2萬人觀看。有網友表示「狗狗只是想要關掉妳的跳舞開關」、「狗狗也太可愛了吧」、「居然最後襲胸主人，笑死」、「不可以色色」。

狗狗 毛小孩 美國

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