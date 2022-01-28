虎斑超愛鞋味「整顆頭埋進去爽聞」！吸到ㄎㄧㄤ爆躺地狂滾..網笑翻：在哈草？
就算是沒有腳臭的人，有時候鞋子穿久了也不免有一點味道，不過竟然有毛小孩有這種癖好。日前網友PO出自家喵星人的日常生活照，他把新皮鞋拿出來試穿，結果貓咪竟然湊過來把整顆頭塞進鞋子裡，本來以為是貓咪喜歡新鞋的味道，沒想到貓咪竟然也很喜歡舊鞋子，爆笑的畫面讓貓奴哭笑不得。
網友「呼嚕Hulu🐈王子」在日前Dcard貼文，家裡養了一隻可愛的虎斑貓「呼嚕」，2020年8月出生的牠已經2歲多，是個活潑可愛的男孩子，也是主人的心頭好，但牠確有異於常「貓」的癖好。有一天呼嚕的主人把新皮鞋拿出來穿，結果呼嚕馬上衝過來，把整顆頭幾乎都快塞進去皮鞋裡面，主人實在是哭笑不得。
本來呼嚕的主人還以為是呼嚕喜歡新鞋子味道，殊不知呼嚕更喜歡舊的運動鞋，看到白色運動鞋就當成貓草吸好吸滿，甚至還伸出粉嫩的小舌頭作勢要舔鞋子。呼嚕的主人表示，有時候發現呼嚕在聞鞋子想趕還趕不走，都會硬要湊過來聞，「真的很好笑」。
可愛的影片PO出後吸引不少網友迴響，網友表示「原來呼嚕喜歡這種味道」、「這鞋子感覺很好聞」、「看來奴才的腳很香喔」、「太興奮了吧！簡直跟聞貓草一樣嗨欸」、「口味真重」。其實平時的呼嚕是一隻很漂亮的美貓，主人經常在IG上面曬出牠可愛的萌照，吸鞋子吸到ㄎ一ㄤ只是偶爾才會出現的爆笑場面。
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