養的是水獺？幫橘貓泡澡治皮膚病 「貓爬式」狂游主人看傻
貓咪常見的皮膚疾病當中，有一種叫做皮癬菌病(皮膚糸状菌症)的真菌感染，橘貓虎太郎(こたろう)就是其中一隻貓。然而當飼主在浴缸放好水加入藥劑後，卻出乎預料看見牠優游自在的模樣，讓大家嚇了一跳。
皮癬菌病症狀包含脫毛、發紅等，耳朵周邊可能也會出現結痂。某日飼主kotaro210801在浴缸水裡加入抗黴菌的洗毛精，原以為會是一場苦戰，沒想到這時虎太郎卻表現得格外自在，在浴缸裡游了一圈又一圈，並表現出意猶未盡的樣子。
@kotaro210801 何往復もして、飽きたら自分で出てきます😺 #保護猫のいる暮らし #お風呂好き #茶トラ ♬ オリジナル楽曲 - 😺虎太郎（こたろう） - こたろー😺
不少網友看到虎太郎的「貓爬式」嘖嘖稱奇，甚至讚嘆「就是一隻水獺在游泳的樣子」「厲害了」「泳技看起來比我好」。
虎太郎來回游泳的影片至今突破12萬個讚，飼主也回應病情已逐漸康復，並希望虎太郎能繼續享受沐浴的樂趣，早日恢復健康。
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