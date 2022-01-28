養的是水獺？幫橘貓泡澡治皮膚病 「貓爬式」狂游主人看傻

就算是沒有腳臭的人，有時候鞋子穿久了也不免有一點味道，不過竟然有毛小孩有這種癖好。日前網友PO出自家喵星人的日常生活照，他把新皮鞋拿出來試穿，結果貓咪竟然湊過來把整顆頭塞進鞋子裡，本來以為是貓咪喜歡新鞋的味道，沒想到貓咪竟然也很喜歡舊鞋子，爆笑的畫面讓貓奴哭笑不得。

2022-01-28 14:40