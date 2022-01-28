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躲娃娃機禦寒？白貓「歪頭殺」被認出是累犯 網友熱議陰謀論

聯合新聞網 / 綜合報導
一隻白貓誤闖進夾娃娃機，被認出疑似是累犯。圖擷自我與街貓的距離
一隻白貓誤闖進夾娃娃機，被認出疑似是累犯。圖擷自我與街貓的距離

走在路上和不少夾娃娃機擦身而過，你遇過這麼可愛的「台主」嗎？一名網友分享在娃娃機裏頭看到特殊的景象，眾多布娃娃的一角竟躲著一隻小白貓，讓原PO笑說「只會進不會出」。

臉書社團「我與街貓的距離」出現一組照片，看似平常的娃娃機裡躲著一隻小白貓，且拍照過程中還不斷變換姿勢，似乎想讓人類體會被「歪頭殺」的感覺。原PO推測白貓應該是從取物口跳進去的，而且似乎已經是累犯，「每次都要麻煩人開箱救他出來」。

有網友表示這可能是台主的陰謀，計畫好等落爪的瞬間用貓掌大力拍掉。「牠也喜歡毛絨絨娃娃」「仿真貓娃娃」「裡面超溫暖」。可愛的畫面也讓平常不碰娃娃機的網友，改口稱有貓店員的話會進去幫忙做業績。

雖然不少人認為應該是台灣最近天氣冷，白貓因此躲進娃娃機禦寒。不過原PO事後說明這張照片其實是在馬來西亞拍的，強調「馬來西亞很熱啊」，認為應該只是好玩誤闖進去。

白貓幾乎完美融入娃娃堆裡。 圖擷自我與街貓的距離
白貓幾乎完美融入娃娃堆裡。 圖擷自我與街貓的距離

馬來西亞 夾娃娃機 貓咪

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