乳牛貓爽踏踏「踩到奴才頭上」 累了躺大腿秒露「惡魔眼邪笑」媽無奈：味道有點濃

許多家裡有養貓咪的人， 應該都會看到自家主子「踏踏」的可愛畫面，實在是太療癒人心。日前有網友曬出自家貓咪的踏踏實況，但她的貓貓竟然「越踏越高」，最後乾脆踏到自家貓奴頭上了，讓她哭笑不得「味道有點濃郁」。

網友「貓咪的肉球好香」日前在Dcard發文，家裡養了一隻可愛的米克斯乳牛貓名叫蘇打，是一隻相當可愛的貓咪，日前牠又使出踏踏神功，結果越踏越往奴才頭上去，最後幾乎整隻都踏在貓奴頭上了，「踏完還繼續利用人類的大腿閉目養神一下」，讓蘇打媽媽哭笑不得。

蘇打踏踏完還跑到貓奴大腿睡覺。 (圖/Dcard網友授權提供，非經許可不得轉載)

蘇打媽媽接受聯合新聞網記者採訪時表示，當初會領養蘇打是因為牠是公司中途的貓咪，在被收養前是淡水當地的小霸王，街上只要有開罐罐的聲音，都可以看到蘇打率領一群小弟出來吃飯。有一次蘇打不見了，前飼主為了找到牠用盡各種方法，才 到蘇打被狗追到某個地方回不了家，前飼主就許願「如果蘇打回來一定要收編牠」，結果隔天蘇打真的就出現了。

蘇打媽媽說，自己第一眼看到蘇打的時候就深深喜歡上牠，可能是因為個性很相似、也可能是因為那慵懶中帶著高傲的眼神讓她動了心。以前蘇打媽媽常常帶牠回家度假，那時候還沒正式收編，直到某一天蘇打因為吞食異物開刀，蘇打媽媽才驚覺「這隻貓對我來說很重要」，等到休養恢復精神後就正式收編蘇打。

最後露出一臉邪惡的勝利臉，不愧是貓貓。 (圖/Dcard網友授權提供，非經許可不得轉載)

領養蘇打後最讓蘇打媽媽印象深刻的是，領養牠一年後沒多久，蘇打突然挑食、體重下降，帶去檢查後發現牠得了慢性腎衰竭，每天都過著擔心指數升高的日子，也不知道這樣下去皮下注射跟吃藥的時間還要多久，讓蘇打媽近乎崩潰，很擔心蘇打還能在身邊陪自己多久，也因為這樣才開始經營蘇打的粉專。

蘇打可愛的照片PO出後吸引不少網友按讚，有網友表示「也太欠揍了吧好可愛」、「有貓貓就給推」，可愛的蘇打也因此擄獲不少貓咪愛好者的心。

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