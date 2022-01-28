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蛤？他帶火鍋店蛤蜊回家養 3天後近況曝光網嗨：麻辣火鍋加油！

聯合新聞網 / 綜合報導
被飼主取名為「麻辣火鍋」的倖存蛤蜊。圖擷自PTT
被飼主取名為「麻辣火鍋」的倖存蛤蜊。圖擷自PTT

火鍋有時可以看到蛤蜊活力滿滿，沒想到有饕客起了憐憫之心決定帶回家養！PTT一名網友表示吃火鍋時看到其中一顆蛤蜊動了起來，觀察兩小時後決定帶回家養並取名為「麻辣火鍋」。隔了數天他再發文更新近況「應該是活得不錯」，並分享最大的難關竟然是買不到海水。

原PO到吃到飽N顆蛤蜊下肚後，赫然發現剩下的其中一顆相當有「求生意志」，觀察2個小時依然活力滿滿，因此動念帶回家飼養，卻不清楚應該怎麼養火鍋店的蛤蜊。不少網友看到這番舉動直呼實在太ㄎㄧㄤ，並熱心建議「最好加點鹽水」「要打氣跟沙子」「餵牠吃海洋微生物」。原PO也決定日後更新麻辣火鍋的近況。

三天後飼主更新近況，這段期間跑遍台北大安區「像個煉金術士一樣」尋找海水，就連跑到水族館也沒買到，甚至被店員嘲笑才養1顆蛤蜊根本吃不飽。原PO表示「我每天都會把麻辣火鍋抓起來聞」，直到發文時都沒有臭掉，而且都有呼吸及排泄，暗自竊喜看來是活得不錯。

他也決定再前往熱炒店取海水，並發下豪語「我會努力把麻辣火鍋養肥的！」文章底下也養出一批麻辣火鍋應援團，「麻辣火鍋越來越可愛了」「麻辣火鍋加油」「長命百歲麻辣火鍋」。也有人看出原PO似乎正要踏上水族的不歸路，怕麻辣火鍋寂寞之後會越養越多。

原PO與家人對話。 圖擷自PTT
原PO與家人對話。 圖擷自PTT

火鍋 吃到飽 PTT

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