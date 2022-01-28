他訂旅館問：能不能帶毛孩住？聽到「要加錢」噴一句話業者傻爆眼：已讀不想回

家有毛孩的飼主，應該都會想在出遠門遊玩時帶上自家寶貝，目前國內有不少旅館跟民宿有提供可攜帶寵物入住的方案，但也要注意相關金額支付的問題。有旅館業者日前在臉書粉專「靠北住宿」發文，表示有顧客詢問能不能帶小型狗入住，業者回覆可以但是要額外支付費用，結果顧客竟表示「訂房沒寫」，最後還跳針問「有沒有可能不收錢」，讓業者直呼傻眼。

2022-01-28 10:40