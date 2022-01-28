他訂旅館問：能不能帶毛孩住？聽到「要加錢」噴一句話業者傻爆眼：已讀不想回
家有毛孩的飼主，應該都會想在出遠門遊玩時帶上自家寶貝，目前國內有不少旅館跟民宿有提供可攜帶寵物入住的方案，但也要注意相關金額支付的問題。有旅館業者日前在臉書粉專「靠北住宿」發文，表示有顧客詢問能不能帶小型狗入住，業者回覆可以但是要額外支付費用，結果顧客竟表示「訂房沒寫」，最後還跳針問「有沒有可能不收錢」，讓業者直呼傻眼。
臉書粉絲專頁「靠北住宿2.0」日前PO出一則貼文，旅館業者在訂房網站上收到一名顧客的訂單，該名客戶私訊旅館是否能狗攜帶小型犬貴賓狗入住，旅館方表示可以但要額外付費，體重12公斤以下的中小型寵物1天需加價300元、12公斤以上寵物1天需加價500元，並且可以一起進入房間。顧客收到旅館業者回覆後大為驚訝的說「寵物要再加錢喔？訂房沒寫啊」，旅館業者說其實有寫只是可能客戶沒注意，最後客戶回應看到加價規定，卻又突然問「有沒有可能沒收取(錢)」，業者直呼無奈「已讀不想回覆」。
該則貼文PO出後引起網友廣大迴響，網友們表示「很多飼主不是都口口聲聲說毛小孩也是孩子嗎，既然是小孩連付點錢都捨不得？」、「飼主『寵物是我的家人！』，飯店『所以要收費喔』，飼主『什麼！？要錢！它只是寵物啊～』」、「有沒有可能不要來」。不過也有網友指出重點，認為旅館業者不應該在備註事項寫上可能二字，應該寫肯定句，建議會收就寫會加收，不要過度委婉怕得罪，因為能接受的自然會來，也杜絕掉不必要的糾紛，「寫可能兩個字會讓人覺得有討論的空間」。
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