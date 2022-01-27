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傲嬌貓拒與人連結！歐爸「愛的抱抱」連發牠卻臭臉落跑
若說到刷存在感，喵星人肯定可以排上前幾名。雖然有時看起來像是想討摸摸的樣子，但人類最好修正這種錯覺。一隻來自南韓的貓咪便完美詮釋了這種狀況，主人一靠近或擁抱，隨即露出相當抗拒的眼神並作勢落跑，彷彿在吶喊「咪邱搜？快把朕放開啊！」
這隻白貓叫做Muji（무지），和部分黏TT的天使貓最大差別在於，Muji格外重視自己的獨處時間，一但被打擾就會不客氣的露出真性情，就算對方是主人也絲毫不寬待。
從多張鏟屎官試圖親近Muji的照片，能發現牠似乎不太領情，除了「眼神死」還數度想逃離現場。飼主以為只是當下Muji沒有心情，在另一個時間又試了一次，卻同樣接收到「我已經告訴過你了…」的空洞眼神，讓貓奴只好再次宣告失敗。
儘管常常拒絕別人的示愛表現，Muji偶爾仍會親近人類，並閉上雙眼似乎沉浸在幸福時光。照片曝光後有網友認為Muji其實相當「傲嬌」，明明有好感卻要用敵意掩飾自己的不知所措，但有時又會洩漏出深藏在內心的情感。
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