胖橘貓爆睡「從大腿流到沙發」下秒慘滑落地上！媽來不及救..牠轉頭怒瞪：壞人
「貓咪是液體做的」這句話應該不少養過貓的人都深感同意，在日常生活中實在是太多案例可以佐證喵星人可以隨處「流動」。日前有網友曬出自家貓咪的生活照，原本家裡養的橘貓從小就喜歡在家人腿上睡覺，結果現在因為太胖了，從人腿上直接滑到沙發，沒想到下一秒又直接從沙發上滑下去，模樣相當爆笑。
一名女網友日前在Dcard上貼文，表示自己家裡養了兩隻可愛的米克斯貓咪，其中一隻賓士貓叫沐沐，是個女孩子，另一隻長毛橘貓叫肉肉。今天故事的男主角是肉肉，貓如其名的牠是一隻可愛的小肥橘貓，從小就習慣在主人腿上睡覺，某天也習慣性的跑來想睡覺在主人腿上，殊不知因為長太胖，意外滑落到沙發上。
肉肉滑到沙發上後重新入睡了一陣子，想說伸個懶腰繼續睡覺，結果伸完懶腰之後意外就從天而降，只見伸完懶腰的肉肉一個重心不穩，直接從沙發上面掉下去。肉肉媽媽表示，當下本來是想要抓住牠的，但真的抓不住就這樣看著肉肉掉下去，掉到地上的肉肉還回頭瞥了一眼，「眼神彷彿像是在說『壞人』，然後就走掉了」。
貼文PO出後吸引不少網友留言，紛紛表示肉肉很可愛，也有網友驚呼「是長毛橘貓耶」，同步也曬出自己家裡的長毛橘貓，跟肉肉長的很像，都是胖胖的橘貓。
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