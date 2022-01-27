黏TT小奶貓超愛鏟屎官 「天天翻肚露Q彈肉球」討摸摸撒嬌萬人融化：被治癒了

貓咪的個性大多比較傲嬌，熱情直爽的貓咪比較少見一些，尤其是小貓咪通常會比較怕生，但如此親人的小貓咪還是第一次見。最近有一張可愛的照片在社群網站上瘋傳，一名貓奴最近領養了一隻米克斯奶貓，小奶貓個性相當親人不怕生，最喜歡做的事情就是翻肚肚、把肉球露出來給主人看，超萌的模樣吸引不少網友按讚。

2022-01-27 15:58