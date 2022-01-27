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黏TT小奶貓超愛鏟屎官 「天天翻肚露Q彈肉球」討摸摸撒嬌萬人融化：被治癒了
貓咪的個性大多比較傲嬌，熱情直爽的貓咪比較少見一些，尤其是小貓咪通常會比較怕生，但如此親人的小貓咪還是第一次見。最近有一張可愛的照片在社群網站上瘋傳，一名貓奴最近領養了一隻米克斯奶貓，小奶貓個性相當親人不怕生，最喜歡做的事情就是翻肚肚、把肉球露出來給主人看，超萌的模樣吸引不少網友按讚。
推特用戶「六四分けのゆきち」日前貼出一張照片，一名貓奴在2021年11月收編了一隻可愛的米克斯小奶貓，取名為「ゆきち」，個性相當不怕生又活潑可愛的牠是個男孩子，有著一對圓滾滾大眼睛，很喜歡黏在主人身邊。飼主經常在推特上發布ゆきち可愛的日常生活照，其中最常出現的就是牠翻肚肚露出咖啡色肉球的萌照，萌暈不少網友。
肉球ぜんぶ見せたげよっかな？#猫 #子猫 #猫好きさんと繋がりたい #猫の居る暮らし pic.twitter.com/zy381VqOM0— 六四分けのゆきち (@nekoyukinek3) January 18, 2022
如此親人又可愛的ゆきち照片一貼出就吸引不少網友喜愛，至今已累積超過2萬人按讚，網友們表示「這簡直是可愛到太過犯規」、「主動露出肉球的貓咪很少呀」、「好想摸摸牠Q彈的肉球」，也有網友說「小貓真的很信任飼主，常常主動翻肚肚就是代表這個家跟貓奴讓牠很安心」。
今日の入眠スタイル— 六四分けのゆきち (@nekoyukinek3) January 26, 2022
（このあと覚醒しました）
#入眠#猫#子猫#猫の居る暮らし pic.twitter.com/IoSe3vc3RF
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