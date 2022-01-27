圓型魚缸恐害金魚「發瘋減壽」法最大供應商扛責：停止販售

你見過這種圓形小魚缸嗎？法國最大寵物用品供應商「AgroBiothers Laboratoire」宣布，將停止販售圓形魚缸。因為這些魚缸讓魚兒只能不停繞圈，最終把自己逼瘋並害死他們。

綜合外媒報導，除了停止販售小於15公升的魚缸，AgroBiothers Laboratoire同時也將只販售矩形的水箱。他們補充說明，小型的圓形魚缸缺乏過濾及打氣設備，把魚養在裡面就像是虐待動物。

執行長朗博（Matthieu Lambeaux）表示，民眾會因為一時衝動飼養金魚，但如果知道這樣形同虐待可能就會改變想法。「讓魚在小魚缸內瘋狂轉圈，會把牠們逼瘋並導致死亡。」

金魚最長可以活到30年之久，如果養在大型水族箱或野外池塘，身形最大可長到25公分。不過如果被限制待在小型魚缸，幾乎注定了只能活數周或頂多數個月而已。

德國和其他歐洲國家已禁止販售圓形魚缸，但法國遲遲未跟進。朗博表示這是法國的時代錯誤(anachronism)，因此必須負起責任不再讓消費者有機會選購圓形魚缸。

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