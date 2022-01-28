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水豚夫妻超愛「饋頭洗鴛鴦浴」 泡澡泡到翻肚「整張臉埋水裡」他笑：感情超好

聯合新聞網 / 綜合報導
水豚夫妻感情超好，喜歡一起泡澡。 (圖/取自Youtube)
水豚夫妻感情超好，喜歡一起泡澡。 (圖/取自Youtube)

近年來水豚這種動物越來越受到歡迎，圓滾滾又溫吞的模樣，加上親人的個性，不管在動物園、生態園區或是農場，大多都會開放遊客與牠們近距離互動。近日知名Youtuber「昆蟲擾西吳沁婕」就拍攝了一部影片，表示自己到新竹昆蟲館接觸水豚後，發現這世界上最大的嚙齒動物，竟然比想像中還要乖巧又愛乾淨。

影片畫面中，兩隻水豚原本有點害羞，但不久後就主動靠近，一臉陶醉的讓人撫摸，舒服到連毛都豎了起來，之後甚至還被擼到翻肚。當昆蟲擾西拿出牠們最愛的牧草與營養零食時，貪吃的水豚還會撲在她腿上討食，讓她哭笑不得，表示這兩隻「超大天竺鼠」跟寵物狗狗、或是可愛的小熊沒什麼兩樣。網友們看了也紛紛在下面留言：「也太可愛了!!!!!怎麼可以那麼好露肚肚😂」、「快被萌死了」。

水豚近年來在國內很受歡迎。圖／pixabay
水豚近年來在國內很受歡迎。圖／pixabay

水豚被擼到翻肚肚。圖／翻攝自youtube
水豚被擼到翻肚肚。圖／翻攝自youtube

兩隻水豚的名字分別是「總經理」跟「夫人」，總是結伴同行，感情非常好，甚至連上廁所也要揪團。而且愛乾淨的牠們，除了會在定點上廁所，也非常喜歡泡在水中。乍看之下水豚好像很適合當作寵物飼養，但除了法規有限制飼養條件，一隻要價近30萬的超高身價，還有驚人的食量也是不容小覷。因此喜歡水豚的朋友們，仍然要到專業的飼養場所才能找到牠們的身影哦！

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