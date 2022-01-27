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13年死9隻白海豚 海保署：滾動檢討保育措施降低威脅

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
海洋保育署海保救援網上周接獲民眾通報，在台南市安平漁港南堤內約100公尺消波塊處發現鯨豚擱淺，經專家初步判斷為台灣白海豚。圖／海保署提供
海洋保育署海保救援網上周接獲民眾通報，在台南市安平漁港南堤內約100公尺消波塊處發現鯨豚擱淺，經專家初步判斷為台灣白海豚。圖／海保署提供

台南安平港上周發現一隻死亡的白海豚，是2009年來第9個死亡案例，環團要求全方面強化白海豚保育措施，更要擴大畫設棲地，海保署今天表示，近來跟漁業署推動廢棄漁網收購、刺網實名制，希望減少白海豚生存威脅，若有科學證據也可以研擬擴大重要棲地範圍，也會滾動檢討保育措施。

台灣白海豚是台灣唯一的特有亞種鯨豚，號稱「海中的台灣黑熊」，全世界僅剩60隻左右，上周台南安平港發現一隻死亡的白海豚，環團今天舉辦記者會指出，根據專家學者研究，若要避免白海豚滅亡，人為致死個數最多七年只能損失一隻，但自2009年以來台灣已經死亡9隻，保育處境非常艱難。

海保署副署長吳龍靜表示，正在積極了解該隻白海豚體具體死亡原因，希望針對特定因素強化保育，過去就擬定白海豚保育計畫，針對四大威脅規畫相關措施，包括持續監測調查研究、棲地維護、人為衝擊管制、在地保育。

針對白海豚有異物纏繞導致受傷現象，吳龍靜說，這是不爭的事實，海保署去年跟漁業署合作推動「廢棄漁網收購」，希望剪少被丟棄到海裡的漁具，從源頭努力，海保署也持續清除海洋環境，減少廢棄物在海底對動物的威脅。

吳龍靜表示，纏繞異物問題也有部分可能是受到漁撈作業影響，漁業署已開始推動「刺網實名制」，從源頭阻絕刺網被丟到海底所造成的威脅；苗栗縣政府去年也開始實施「3浬內禁用流刺網」政策，每年6月中到8月中不能使用刺網捕魚，時間雖然不是很長，但當時正好是白海豚重要食餌的產卵期間，禁漁措施不只降低作業上對白海豚的威脅，對食餌資源也有幫助。

至於拖網部分，吳龍靜表示，白海豚棲息範圍只在水深15米左右，不會到離岸3浬以外的地方，而台灣拖網規定3浬以內禁止使用，因此白海豚重要棲地不會有拖網作業，不過還要配合加強執法，海巡署會協助取締違規拖網，海保署也跟漁民組成「白海豚巡守艦隊」，漁民作業過程若發現白海豚會即時回報，再透過漁會呼籲其他漁民避開。

環團要求擴大畫設白海豚棲息地環境，吳龍靜說，去年調查範圍為北到淡水、南至台南，只要科學證據足夠，未來可以推動擴大棲息環境，不過目前更關注白海豚母子對的出現海域，現在認為雲嘉一帶是重要範圍，今年度計畫將確認該處是否為穩定育幼場所，再依據科學調查結果滾動精進保育計畫。

海豚 漁民 台南

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