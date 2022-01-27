她收編大眼天使喵嗨喊：養到夢幻貓貓！1年內崩壞成超厭世大嬸「雙下巴炸出」

不少人在決定養毛孩的時候，總是會對未來有許多想法與夢想，不過「理想很豐滿，現實很骨感」這句話可不是說假。日前一名網友分享自己養貓咪的經驗，以為自己養到了一隻夢幻貓咪、圓了多年以來的夢想，結果養來的超萌天使貓「以秒為速度」崩壞，經常露出大嬸臉跟厭世臉，讓人不禁直呼夢想破滅。

網友「妃歐娜是隻短腿豬」日前在Dcard發文，說自己在很久很久很久以前有在Dcard上看到一隻奶油色還是橘色的貓咪，就暗暗許下未來有能力有機會也想養到一隻「夢幻貓貓」，就是有著可愛圓圓大眼睛的樣子。然而，貓奴在2021年1月還真的養到了自己理想中的貓貓，是一隻名叫「妃歐娜」的曼赤肯貓，當貓奴正沉浸於那種養到夢幻貓咪的興奮心情時，回到現實才發現自己相簿裡面自家貓主子符合夢想的照片，「就僅限於這一張」。

妃歐娜的媽媽也曬出牠日常的模樣，只見妃歐娜不是厭世臉就是頂著一張擠出雙下巴的肥臉蛋，更別說牠的招牌大嬸臉了，完全就是妃歐娜的日常。妃歐娜媽媽無奈的說，曾經牠也是一個可愛迷人的小女生，「難道這就是女大十八變嗎」。

妃歐娜有一張招牌大嬸臉，但也還是很可愛。 (圖/Dcard網友「妃歐娜是隻短腿豬」授權提供，未經同意請勿翻拍)

擠出雙下巴的妃歐娜。 (圖/Dcard網友「妃歐娜是隻短腿豬」授權提供，未經同意請勿翻拍)

貼文PO出後吸引不少網友迴響，有網友表示「很可愛呀」、「可愛與崩壞永遠並存」，還有網友貼出著名的迷因哏圖「奇怪的知識增加了」的貓貓宇宙圖，笑著說「你家貓咪很像這個」。

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