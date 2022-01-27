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小狗衝出門朝黑熊狂吠猛追「下秒遭反追」驚險一瞬間嚇壞網：差點GG

聯合新聞網 / 綜合報導
狗狗佩佩超大膽，朝著熊猛追。（圖／翻攝自tik Tok@katy._.108）
狗狗佩佩超大膽，朝著熊猛追。（圖／翻攝自tik Tok@katy._.108）

國外一名網友在社群平台上分享了一段超驚險的影片，內容是自家狗狗突然衝出家門朝一隻黑熊狂奔猛吠，結果反過來被熊給追著跑，幸好狗狗「超高速」即時跑回家，毫髮無傷。驚悚一瞬間嚇壞不少網友，也讓拍攝的飼主招致許多沒有顧好狗狗的批評。

抖音用戶@ katy._.108上傳的影片中可以看到，狗狗佩佩（Peppa）衝出家門往遠方一隻熊衝過去，不但衝得超快還一邊吠叫，媽媽還喊了一聲「你這個笨蛋！」不料，下一秒被追的黑熊掉頭猛追佩佩，嚇得掌鏡的媽媽瘋狂尖叫，而超高速奔跑的佩佩馬上衝回家，結束一場驚魂記。

@katy._.108

♬ original sound - Katy._.108

佩佩超大膽的模樣嚇壞不少網友，有人質疑為什麼會放任佩佩追黑熊，而飼主也在留言處澄清，原本是想用手機拍下在家門外徘徊的黑熊，沒想到佩佩一頭撞開門沖了出去，自己完全來不及反應，也很慶幸最後佩佩毫髮無傷。

「膽大狗英雄」佩佩的生死一瞬間被分享到網路上，吸引超過400萬次點閱與上千則留言，網友紛紛留言表示「這說明狗狗的召回訓練（recall training）有多重要」、「你可能不知道你家狗狗有多幸運⋯⋯」、「佩佩上了寶貴的一課」、「熊：反正我玩得很開心。」

狗狗 黑熊 抖音

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