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鬆獅伸懶腰一屁股跌進水裡！轉頭停格「秒變囧臉」超哀怨網笑翻：根本表情包

聯合新聞網 / 綜合報導
屁屁沾到水的鬆獅一臉哀怨。圖／翻攝自推特
屁屁沾到水的鬆獅一臉哀怨。圖／翻攝自推特

鬆獅犬是源自中國的古老犬種，體型結實加上一身濃密蓬鬆的毛，讓奶油栗子色的鬆獅犬看起來就像一球棉花糖或是一隻軟萌的小熊，可愛的外表讓牠非常受到歡迎。

在日本有一名飼主，就經常在推特帳號@kurizo_chow上分享家中鬆獅犬「Kurizoくり蔵」可愛的日常生活。其中一段影片更是突破149萬人次觀看，反應相當熱烈，只見畫面中Kurizoくり蔵像是在找什麼東西，伸出手手在冰箱底下挖來挖去，但好像找得太過激動，整個身體一趴下，圓滾滾的屁屁不小心碰到後方的飲水盆。

只見牠瞬間彈了起來，下一秒馬上轉過身望著正在拍攝的飼主，表情哀怨又無辜，最後更是整隻狗趴在冰箱前，眼巴巴盯著地板，模樣看起來超級委屈，讓主人又哭又笑，表示：「就算你用這樣的眼睛看我，屁股栽進水盆也不是我的錯呀 」。

網友們對於Kurizoくり蔵「一臉囧」的模樣，忍不住在下方留言：「那個臉太可愛了！」、「超會做表情」、「毛茸茸的大男孩～」、「相當不錯的屁屁」。今年三歲多的Kurizoくり蔵，平常也喜歡和主人到處去玩，可愛的牠只要一亮相，大家都會被牠天真的招牌笑容給融化。

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