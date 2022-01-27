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美國發現灰毛長耳神秘生物「像郊狼卻跟狗狗一樣膽小」送DNA鑑定中

聯合新聞網 / 綜合報導
神秘小動物歷經苦難，狀況不樂觀。（圖／翻攝自Facebook @Wildlife Works-Mount Pleasant）
神秘小動物歷經苦難，狀況不樂觀。（圖／翻攝自Facebook @Wildlife Works-Mount Pleasant）

美國賓州出現一隻讓救援機構的動物專家們都一頭霧水的神秘生物，外表看似像狼卻又如流浪狗般膽小、不具攻擊性。目前這隻小動物已被初步判定是隻狗狗，已被安置並接受治療，DNA測試結果預計需要一個月才能出爐，屆時才會知道確定的品種。

根據外媒報導，這隻「神秘小動物」在美國賓州被一名叫艾特（Christina Eyth）的女子發現。艾特受訪時表示，當時在家門外的地上發現爪印，並循線找到一隻受凍發抖的動物。「我發現他需要幫助，便把他引導到家裡的地下室。」

艾特後來通知了當地一處救援機構，並輾轉送到了野生動物康復中心（Wildlife Works）。沒想到由於這隻動物的身體狀況相當虛弱，外表更是無從辨別，因此無法確定動物的種類。據了解，這隻神秘生物身上還長有疥瘡且毛髮打結，狀況十分不樂觀。

目前小動物被機構初步判定是隻狗，但是仍需等待DNA鑑定出爐。救援故事被放上社群平台，吸引許多網友留言表示心疼「無論他是什麼，沒有任何動物要受這種苦」、「看起來更像隻土狼，希望他野放前受到治療」、「有著土狼的雙眼、卻像狗狗般膽小，真是太可憐了。」

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