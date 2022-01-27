「厭世臉」拉拉表情包被推爆！鄉民嘆：一副欠幾百萬的樣子

狗狗的幼犬時期似乎都自帶「呆萌」屬性，不過有網友秀出多張拉布拉多十分鬱卒的臉，好奇到底是在憂鬱什麼。不過厭世臉依然融化眾多網友的心，紛紛大喊「拉拉最可愛！」，文章最終也被推爆。

「一副欠幾百萬的樣子」網友分享4張拉拉的日常生活照，只見牠神情透出無限憂鬱，和想像中的古錐形象不太一樣。「便秘拉不出來」「因為剛好遇見你」「一定沒吃飽」「衛生紙賣不好」，不好網友紛紛猜測牠此刻的心境，忍不住認同原PO「真的感覺欠很大」。

也有留言表示可能在思考狗生「不想被人類奴役」「工作犬想到要工作就…」。拉布拉多由於智商高且性情溫和，相當適合被培養做為「工作犬」，常見於導盲犬、搜救犬、緝毒犬等。

除了拉布拉多，網友們也紛紛點名「那巴哥怎麼辦」「鬥牛犬才是吧」「米格魯看起來都很憂鬱」「下一篇柴犬一臉色色」。

關務署明星現役拉布拉多緝毒犬「Xanto」。 記者侯永全／攝影

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