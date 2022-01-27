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台灣白海豚8成有異物纏繞傷痕 13年死9隻瀕臨保育危機

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
海洋保育署海保救援網上周接獲民眾通報，在台南市安平漁港南堤內約100公尺消波塊處發現鯨豚擱淺，經專家初步判斷為台灣白海豚。圖／海保署提供
海洋保育署海保救援網上周接獲民眾通報，在台南市安平漁港南堤內約100公尺消波塊處發現鯨豚擱淺，經專家初步判斷為台灣白海豚。圖／海保署提供

台灣白海豚是台灣唯一的特有亞種鯨豚，猶如海中的「台灣黑熊」，全世界僅剩60隻左右，上周台南安平港發現一隻死亡的白海豚，環團今天舉辦記者會指出，專家學者研究，若要避免白海豚滅亡，人為致死個數最多七年只能損失一隻，但自2009年以來台灣已經死亡9隻，保育處境非常艱難。

成功大學鯨豚中心主任王浩文表示，上周死亡的白海豚是雄性青年個體，身長237公分、重152公斤，體型飽滿、皮下脂肪豐厚，胃中充滿食物，但嘴喙與身體、腹部生殖器周圍，有多處深淺、新舊不一的異物勒痕，背鰭則是近期遭切割，頭頸部及胸椎也有瘀血痕跡。

台大獸醫專業學院教授楊瑋誠表示，該隻白海豚身上的傷疤，許多是生前被網繩纏繞所致，以及背鰭尾鰭的切割傷，但這不只是這隻個體的遭遇，而是台灣白海豚經常面臨的威脅。過去研究發現，台灣白海豚超過八成身上有異物纏繞傷痕，約六成可觀察到皮膚病灶，外傷與伴隨而來的肌肉骨骼感染等長期影響，將減低個體生存能力，間接影響個體對族群的生殖貢獻。

台灣蠻野心足生態協會研究員郭佳雯說，白海豚棲息於西海岸水深30公尺內的海域，與人類活動高度重疊，使得白海豚更容易受到人類行為的影響與危害。目前台灣白海豚野生動物重要棲息環境，範圍北起自苗栗縣龍鳳港、南界延伸至外傘頂洲西南端，但桃園觀音以南至台南將軍港以北都有白海豚出沒，重要棲息環境應擴大畫設，更要提出具體的復育目標、時程。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬說，過去政府及專家整理出台灣白海豚的五大威脅，包括水及空氣汙染、河口淡水減少、噪音、棲地破壞與消失、非友善漁法，但既有威脅仍不斷增加，包括港口擴建、天然氣接收站、離島工業區、濱海垃圾處理場，還有離岸風電大規模開發，白海豚原本艱難的生存環境難上加難，要讓族群數量止跌回升根本是「天方夜譚」。

文魯彬表示，風電在海域強行圈地並畫設航道，迫使漁業行為更擠壓白海豚原本生存的空間，能源政策、經濟結構必須通盤檢討，國人有追求經濟發展的自由，但也有守護環境、享受健全海洋生態的權利。

海豚 台南

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