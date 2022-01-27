淡定虎斑爽坐熊熊王座..身邊屁貓突然「牙起來咬爆」！超對比影片65萬人笑翻

喵星人可以說是最讓人難以理解的毛孩其中之一，有時候都會被牠們超莫名的一些行為笑到肚子痛。最近在網路上流傳一段短片，兩隻貓咪悠閒地躺在泰迪熊形狀的睡窩裡面，享受著躺「王座」上的舒適感，結果其中一隻三花貓突然轉頭咬起泰迪熊的頭，接著又突然去咬同伴坐的另一隻泰迪熊，嚇得同伴都逃了，畫面相當爆笑。

日本推特用戶「みฅ(ﾐ・ﻌ・ﾐ)ฅき🐾はちゅねこ好き♡」日前發布一段短影片，一位媽媽家裡養著三隻米克斯貓，分別叫做大福、ねぎとろ與ちくわ，有一天大福與ちくわ坐在貓奴買來的泰迪熊睡窩上，以極為豪邁的姿勢、大露肚肚癱在泰迪熊身上爽坐。只見大福在熊熊身上坐得好好的，一旁的ちくわ突然像是發現了什麼，開始對自己坐的泰迪熊一陣咬咬，咬完了轉頭突如其來的去襲擊大福坐的泰迪熊，嚇得大福見狀趕緊開溜。

自己的咬不夠還要去咬別人的，另一隻貓嚇到都逃了。 (圖/取自みฅ(ﾐ・ﻌ・ﾐ)ฅき🐾はちゅねこ好き♡推特)

這段可愛的33秒影片貼出至今已經吸引超過65萬人觀看，網友笑著表示「一隻很淡定一隻很激動，強烈對比也太好笑」、「貓咪坐上去之後的姿勢也太放鬆」、「感覺泰迪熊椅躺起來應該很舒服」，也有網友好奇敲碗「到底哪裡可以買的到泰迪熊睡窩，我也想買給貓咪坐」，飼主表示這是在網路上買的，還有很多不同的顏色跟形狀。

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