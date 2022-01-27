快訊

詹雅雯發病至今暴瘦11公斤 右半身麻痺、行走要人攙扶

感染源不明！桃園確診女北市足跡曝光 曾搭捷運、赴西門町餐館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法研究：河馬可區分朋友和陌生人的聲音 被威脅還會「噴屎」回應

聯合新聞網 / 綜合報導
河馬會透過「鳴叫」溝通。（圖／pixabay）
河馬會透過「鳴叫」溝通。（圖／pixabay）

一項法國研究顯示，河馬能夠透過類似「喇叭聲」的巨大鳴叫來區分靠近的同類是朋友、夥伴、敵人還是陌生人。這種鳴叫不但能是一種身份象徵，更是一種社交工具。除此之外，河馬若是感覺到被威脅，還會以「噴灑糞便」這種極端方式來回應陌生人或是敵人。

根據《BBC》報導，於非洲莫三比克共和國內進行河馬研究的法國團隊發現，河馬可以通過一種類似「汽車鳴笛」的鳴叫聲來區分朋友、鄰居和陌生人。另外，由於河馬擁有領土概念，因此很容易對陌生個體感到威脅，只要聽到來自陌生河馬的鳴叫時，他們會感到恐慌、困惑，甚至出現極端生理反應—噴屎。

研究團隊針對7組河馬群播放3種錄音，分別是來自同一水域的同群體河馬、同一水域不同群體以及遠方陌生群體河馬的鳴叫聲。研究表明，河馬在水域中具有領域概念，對陌生河馬的反應比對附近熟悉的已知個體的反應強烈很多，「緊張到噴屎」的比例更高出不少。

另外，研究負責人尼可拉斯（Nicolas Mathevon）表示，河馬這種獨特的「超大聲鳴叫」最遠能傳到1公里之外，有助於他們辨別環境、宣示主權、互相認識等。他表示，希望所有在河馬生活圈內的人類能夠試著錄音、讓河馬熟悉自己，期望能利用這項研究，降低人類與河馬的衝突。

河馬

相關新聞

傲嬌貓拒與人連結！歐爸「愛的抱抱」連發牠卻臭臉落跑

若說到刷存在感，喵星人肯定可以排上前幾名。雖然有時看起來像是想討摸摸的樣子，但人類最好修正這種錯覺。一隻來自南韓的貓咪便完美詮釋了這種狀況，主人一靠近或擁抱，隨即露出相當抗拒的眼神並作勢落跑，彷彿在吶喊「咪邱搜？快把朕放開啊！」

胖橘貓爆睡「從大腿流到沙發」下秒慘滑落地上！媽來不及救..牠轉頭怒瞪：壞人

「貓咪是液體做的」這句話應該不少養過貓的人都深感同意，在日常生活中實在是太多案例可以佐證喵星人可以隨處「流動」。日前有網友曬出自家貓咪的生活照，原本家裡養的橘貓從小就喜歡在家人腿上睡覺，結果現在因為太胖了，從人腿上直接滑到沙發，沒想到下一秒又直接從沙發上滑下去，模樣相當爆笑。

法研究：河馬可區分朋友和陌生人的聲音 被威脅還會「噴屎」回應

一項法國研究顯示，河馬能夠透過類似「喇叭聲」的巨大鳴叫來區分靠近的同類是朋友、夥伴、敵人還是陌生人。這種鳴叫不但能是一種身份象徵，更是一種社交工具。除此之外，河馬若是感覺到被威脅，還會以「噴灑糞便」這種極端方式來回應陌生人或是敵人。

黏TT小奶貓超愛鏟屎官 「天天翻肚露Q彈肉球」討摸摸撒嬌萬人融化：被治癒了

貓咪的個性大多比較傲嬌，熱情直爽的貓咪比較少見一些，尤其是小貓咪通常會比較怕生，但如此親人的小貓咪還是第一次見。最近有一張可愛的照片在社群網站上瘋傳，一名貓奴最近領養了一隻米克斯奶貓，小奶貓個性相當親人不怕生，最喜歡做的事情就是翻肚肚、把肉球露出來給主人看，超萌的模樣吸引不少網友按讚。

圓型魚缸恐害金魚「發瘋減壽」法最大供應商扛責：停止販售

你見過這種圓形小魚缸嗎？法國最大寵物用品供應商「AgroBiothers Laboratoire」宣布，將停止販售圓形魚缸。因為這些魚缸讓魚兒只能不停繞圈，最終把自己逼瘋並害死他們。

小狗衝出門朝黑熊狂吠猛追「下秒遭反追」驚險一瞬間嚇壞網：差點GG

國外一名網友在社群平台上分享了一段超驚險的影片，內容是自家狗狗突然衝出家門朝一隻黑熊狂奔猛吠，結果反過來被熊給追著跑，幸好狗狗「超高速」即時跑回家，毫髮無傷。驚悚一瞬間嚇壞不少網友，也讓拍攝的飼主招致許多沒有顧好狗狗的批評。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。