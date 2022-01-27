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法研究：河馬可區分朋友和陌生人的聲音 被威脅還會「噴屎」回應
一項法國研究顯示，河馬能夠透過類似「喇叭聲」的巨大鳴叫來區分靠近的同類是朋友、夥伴、敵人還是陌生人。這種鳴叫不但能是一種身份象徵，更是一種社交工具。除此之外，河馬若是感覺到被威脅，還會以「噴灑糞便」這種極端方式來回應陌生人或是敵人。
根據《BBC》報導，於非洲莫三比克共和國內進行河馬研究的法國團隊發現，河馬可以通過一種類似「汽車鳴笛」的鳴叫聲來區分朋友、鄰居和陌生人。另外，由於河馬擁有領土概念，因此很容易對陌生個體感到威脅，只要聽到來自陌生河馬的鳴叫時，他們會感到恐慌、困惑，甚至出現極端生理反應—噴屎。
研究團隊針對7組河馬群播放3種錄音，分別是來自同一水域的同群體河馬、同一水域不同群體以及遠方陌生群體河馬的鳴叫聲。研究表明，河馬在水域中具有領域概念，對陌生河馬的反應比對附近熟悉的已知個體的反應強烈很多，「緊張到噴屎」的比例更高出不少。
另外，研究負責人尼可拉斯（Nicolas Mathevon）表示，河馬這種獨特的「超大聲鳴叫」最遠能傳到1公里之外，有助於他們辨別環境、宣示主權、互相認識等。他表示，希望所有在河馬生活圈內的人類能夠試著錄音、讓河馬熟悉自己，期望能利用這項研究，降低人類與河馬的衝突。
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