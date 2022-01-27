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奴才玩遊戲無情橘貓「直接踩關機鍵」瞬間黑屏 崩潰樣笑翻網

聯合新聞網 / 綜合報導
橘貓玩陰的。（圖／翻攝自Tik Tok@terezieadina）
橘貓玩陰的。（圖／翻攝自Tik Tok@terezieadina）

超崩潰！國外一名網友近日在社群平台抖音上傳一段影片，內容是一隻橘貓趁主人在專心打遊戲時一腳按下關機鍵，瞬間黑屏的他氣得崩潰大喊，而貓咪則在旁邊一臉悠哉。奴才超委屈的模樣被記錄起來，吸引超過100萬次點閱與7萬多則留言。

從抖音用戶@terezieadina上傳的影片能看到，一旁男子正在瀏覽遊戲介面，而站在電腦桌上的橘貓往下跳時腳腳不偏不倚的踩在主機的開關上，讓遊戲畫面瞬間刷黑。男子因為突如其來的「被關機」害得資料來不及保存而氣得大叫，一旁的橘貓則悠悠哉哉、事不關己的搞笑模樣則惹得掌鏡的網友大笑。

@terezieadina Prankování mého přítele část první #foryou #cattok #fy ♬ původní zvuk - Terezie Adina Mengerová

而另一支影片可以看到，男子已經正在遊戲當中，沒想到小橘貓「無情的腳腳」還是直接往主機按鍵踩下，再次黑屏的他這次氣得直接把小貓抱離電腦主機。儘管超傻眼，但不知道是不是貓咪關電腦的舉動太搞笑，一直碎碎念的男子還是笑了出來，面露無奈。

@terezieadina Odpovědět @lucy_marsner #foryou ♬ původní zvuk - Terezie Adina Mengerová

喵皇「賞賜黑屏」的影片被分享到網路上，吸引許多網友搞笑留言「人類0 vs. 貓咪1」、「貓：媽媽叫我做的」、「橘貓不意外」、「有在玩遊戲的應該會笑不出來⋯⋯」、「全網最會抓時機的貓」。

貓咪 小貓 貓奴

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