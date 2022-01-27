愛犬失蹤夫妻狂貼200張尋狗啟事 竟被撕下寄回還附「殘酷訊息」
如果家中寵物失蹤，有些飼主會用張貼尋寵啟事的方式，希望民眾提供線索。但有些人似乎認為這些傳單是「垃圾」會污染環境，把告示撕掉回寄給飼主，還預言狗狗不太可能回來了。
太陽報報導，英國一對夫妻養的獵犬「Pastis」一個多月前跑掉了，飼主心急如焚地印了200張尋狗啟事海報，寫上Pastis的特徵和附照片，並註明不要接近、呼叫或捉捕，牠會跑掉，若有發現其蹤跡麻煩聯絡飼主。
飼主將傳單到處張貼，包括郵筒、商店櫥窗和大門等。不過他們有在地圖上標記告示張貼的地點，一旦狗狗被找回，就能逐一去把海報回收。除了廣發告示，他們甚至一天花12小時在住家方圓10哩的地方到處找狗。
不過這張告示成為部分人的眼中釘，有當地居民將告示撕下，匿名寄回去給飼主，並附上一張紙條指出，張貼傳單使用的文件夾、膠帶和線材等塑膠製品無法分解，會對野生環境造成傷害。
寄信者還說，如果狗狗失蹤超過兩周，被找到的機率微乎其微，牠若不是自己選擇不回家，就是被偷或死了，所以是時候清除這些垃圾了。他補充，過去兩周他已移除約20張傳單並丟棄，這些傳單不是浸濕就是污損到難以辨識，變得沒意義了。
飼主丈夫表示，這封信讓他們大受打擊，但不會因此退卻，他們將會印更多的傳單。太太也說，來信者顯然是沒有養狗的人，講這種話太殘酷、讓人太心碎了。雖然夫妻倆還有養另一隻狗狗，但他們不會放棄尋找Pastis。
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