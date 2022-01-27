呆萌汪對牛牛翻肚撒嬌！「牠怎都不動」爆笑影片曝光媽無奈：智商堪憂

毛小孩有時候在日常生活中的舉止實在太爆笑，往往讓主人都不知道該如何是好。日前一名女網友分享自家狗狗去牧場玩的時候，竟然沒發現裝置藝術的牛雕像是假的，還一臉呆萌的對牛雕像翻肚肚討玩，演獨腳戲的模樣相當可愛爆笑。

網友日前在Dcard貼出一篇有趣的文章，家裡養了一隻可愛的約克夏狗名叫「哈迪」，是一位可愛活潑的男孩子，之前帶牠去台東初鹿牧場玩的時候，哈迪本來在草地上跑得很開心，結果突然往一個方向直直衝過去，哈迪媽驚覺不對勁跟過去看，才發現哈迪竟然對著草地上的乳牛雕像「狂翻肚」想要跟對方玩，但牠完全沒發現眼前的乳牛是假的，「牛牛應該覺得當時真是害怕極了，這孩子是不是智商堪憂啊」，令人不禁噴飯的過程也全程都被錄成一段小短片。

可愛的影片貼出後吸引不少網友迴響，有網友表示「牠好忙但是好開心的樣子」、「照片每一張都看起來在笑」，但也有網友認真的說「真的很可愛，但蠻擔心牠會不會是視力不好或者真的是智商有點不足呢？之前看過某個影片介紹過智商不足的貓，也是會這樣在非人類的物品面前翻肚討摸」，哈迪媽媽回應指出其實應該只是哈迪那天好奇想玩的成分居多，「牠平常其實很聰明的」。

哈迪的笑容相當治癒可愛。 (圖/Dcard網友「約克夏哈迪 | 🄷🄰🅁🄳🅈 的地球探險日記」授權提供，請勿任意翻拍)

看到哈迪這樣萌萌的笑容誰不會融化。 (圖/Dcard網友「約克夏哈迪 | 🄷🄰🅁🄳🅈 的地球探險日記」授權提供，請勿任意翻拍)

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