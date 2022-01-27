送貨員被撲嚇到「怒拿包裹暴揍」打到黑狗腦震盪！直擊影片曝光網戰翻
生活中難免會發生一些人與寵物之間的衝突，但最近有一則貼文引發了網友熱烈討論。有網友在Dcard上貼出一篇文章，指出送貨員到朋友家送貨時，因為被狗嚇到且被咬傷，竟拿著包裹往狗狗頭上砸好幾下，打到狗腦震盪送醫，影片曝光後掀起網友激烈的正反論戰。
網友於25日在Dcard貼文表示，24日中午有一名貨運人員到朋友家送貨，事前並沒有打電話通知，因為朋友中午還在上班，家裡只有外婆一個人，為了外婆安全所以讓狗狗繫著牽繩待在屋外，貨運人員走過來的時候狗狗警戒撲上去，貨運人員受到驚嚇後拿著手上的貨物打了狗狗好幾下，「最後還把貨物直接往家裡丟，真的很誇張，還造成貨物損毀」。
該名貼文的網友也把事發當時的監視錄影器影片PO出，長達1分鐘的影片可以看到物流人員進到民宅外面車庫時，突然被衝出的狗狗嚇到，物流人員接著就拿起手上的包裹往狗頭上用力打了三下，之後把包裹直接丟到門口轉身走掉。貼文PO出後也引出家人有在該物流公司站所上班的網友留言，說其實送貨員有被狗抓傷，「狗狗一開始是躲在狗屋裡，完全看不出來裡面有狗，突然暴衝出來，鏈條也很長，就是無防備直接被攻擊才會那麼受驚。」
目前Dcard原文已經被原PO刪除，但驚悚的影片曝光後依然掀起不小的論戰，有一派網友認為「被嚇到生氣可以理解，但是拿客戶的包裹打狗、還把狗打到腦震盪就是不對」、「這樣丟包裹的態度實在是不行」，但也有一派網友認為「實在不該把狗狗當看門犬」，放這麼有攻擊性的狗在外面很危險，如果路過是老人跟小孩後果則不堪設想。
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言