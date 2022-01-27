送貨員被撲嚇到「怒拿包裹暴揍」打到黑狗腦震盪！直擊影片曝光網戰翻

生活中難免會發生一些人與寵物之間的衝突，但最近有一則貼文引發了網友熱烈討論。有網友在Dcard上貼出一篇文章，指出送貨員到朋友家送貨時，因為被狗嚇到且被咬傷，竟拿著包裹往狗狗頭上砸好幾下，打到狗腦震盪送醫，影片曝光後掀起網友激烈的正反論戰。

網友於25日在Dcard貼文表示，24日中午有一名貨運人員到朋友家送貨，事前並沒有打電話通知，因為朋友中午還在上班，家裡只有外婆一個人，為了外婆安全所以讓狗狗繫著牽繩待在屋外，貨運人員走過來的時候狗狗警戒撲上去，貨運人員受到驚嚇後拿著手上的貨物打了狗狗好幾下，「最後還把貨物直接往家裡丟，真的很誇張，還造成貨物損毀」。

該名貼文的網友也把事發當時的監視錄影器影片PO出，長達1分鐘的影片可以看到物流人員進到民宅外面車庫時，突然被衝出的狗狗嚇到，物流人員接著就拿起手上的包裹往狗頭上用力打了三下，之後把包裹直接丟到門口轉身走掉。貼文PO出後也引出家人有在該物流公司站所上班的網友留言，說其實送貨員有被狗抓傷，「狗狗一開始是躲在狗屋裡，完全看不出來裡面有狗，突然暴衝出來，鏈條也很長，就是無防備直接被攻擊才會那麼受驚。」

貨運人員最後氣到把包裹直接丟在民宅門口。 (圖/取自影片)

被貨運人員拿來打狗的貨物外箱已損毀。 (圖/取自深卡)

目前Dcard原文已經被原PO刪除，但驚悚的影片曝光後依然掀起不小的論戰，有一派網友認為「被嚇到生氣可以理解，但是拿客戶的包裹打狗、還把狗打到腦震盪就是不對」、「這樣丟包裹的態度實在是不行」，但也有一派網友認為「實在不該把狗狗當看門犬」，放這麼有攻擊性的狗在外面很危險，如果路過是老人跟小孩後果則不堪設想。

被打的狗狗目前住院觀察中。 (圖/取自深卡)

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