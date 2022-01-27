海中的狗狗！海豹手手環抱潛水員「乖乖給撓下巴」超萌撒嬌影片吸18萬讚

潛水員Ben Burville經常分享潛水的日常影片，至今從事水下活動已逾20年，影片中他與海豹互動良好，只見他熟稔的撫摸灰海豹的下巴，灰海豹露出類似狗狗開心的反應，並且用前腳示意Ben Burville再多摸一會兒，甚至用鼻頭輕輕蹭Ben Burville的額頭，模樣非常討喜，灰海豹主要分布於北大西洋。

影片中Ben Burville正在與灰海豹親暱的互動，Ben Burville伸出右手撫摸灰海豹的下巴，左手掌鏡，灰海豹看起來很開心，彷彿看到自己老朋友來，不斷地一直用頭部輕碰Ben Burville，甚至用前腳環抱住Ben Burville的右手，示意再多摸點。灰海豹是海豹科中其中一個主要物種，主要分佈於北大西洋一帶的海岸。 牠們是海豹科中的一種大型海豹，亦是灰海豹屬中的唯一成員。

Ben Burville是為海洋攝影師，專門拍攝英國海域的海洋生物。圖／翻攝自推特

Ben Burville是為海洋醫生以及水下攝影師，在推特上擁有1.3萬名粉絲，並且擁有個人Youtube頻道，專門拍攝英國海域的海洋生物，尤其是海豚和海豹。影片引起全球各網友回應「如果背後有鯊魚就從溫馨變瘟腥了」、日本網友「難怪海豹又稱為海洋中的狗狗（sea dog）」、泰國網友「在泰國，海豹我們都稱呼牠為『sea cat』。」

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