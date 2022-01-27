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光速跳到高處變雕像？三隻貓猛盯「敵人」動向 照片曝光吸7萬讚
掃地機器人無疑是家中打掃的好幫手，但喵星人卻可能恨得牙癢癢。有貓奴分享家裡三隻貓全跳到高處的照片，且眼神不約而同看往同一個方向。謎底揭曉，原來讓牠們如臨大敵的就是掃地機器人，「家裡蓋出一座座『貓塔』」。
養著三隻貓的KotaTsumire在推特上分享日常生活，原本貓咪都會跟著他到家中各個角落，不過一打開掃地機器人，三隻貓就會全部落荒而逃，瞬間成了家具上一座座「雕像」。逗趣的畫面吸引近7萬人點讚。
ルンバつけると一目散に逃げて、高いところからじっと様子伺う猫たち pic.twitter.com/QRZKWRcJPX— こたつみれんげ (@KotaTsumire) January 25, 2022
儘管已經使用了非常多次，但只要一打開電源，貓咪就會光速逃到高處。飼主表示雖然打掃起來很省事，但貓咪們可能把掃地機器人當成敵人，緊緊盯著它的一舉一動。
雖然有些貓可以把掃地機器人當成「座騎」和平共存，但多數貓咪對於發出的噪音相當反感，也會有「敵人在追朕」的錯覺。在使用掃地機器人前，可以先把貓咪疏散到其他空間，降低注意力，或者考慮改用滾輪紙等安靜的打掃工具。
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