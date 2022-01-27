闖禍了！秋田犬撞破紙門「被卡死」一臉委屈：我在反省了啦…

當寵物橫衝直撞時候該怎麼辦？日本網友マルオ分享自家秋田犬「佐佐木」的有趣畫面，只見秋田一頭栽進日式和門，也不知道當初怎麼塞進去的，結果穿到一半身子卡住了，只能露出無奈的表情，彷彿在說「要是被主人發現就完蛋了」，可愛呆萌的模樣甚至被日本節目推播出去。

秋田犬卡紙門的影片被日本節目推播出去。圖／翻攝自推特

障子是日式房屋用來隔間用的拉窗、拉門，通常會在木製門框一側糊上和紙。影片中的秋田身體穿過紙門，前半身與後半身剛好被和室門板精準分開，整個身體動彈不得，秋田露出無辜的表情，彷彿知道自己闖下大禍，網友笑說，這時開啟狗狗的「哲學模式」、「牠已經在反省了！」

一款狗狗卡紙門的扭蛋。圖／翻攝自推特

另外有網友發現一個有趣的巧合，就是秋田犬卡紙門居然有扭蛋版本，完全跟影片發生的事件一模一樣，該影片也獲得日本節目放送出去，此篇推特獲得3.6萬件回覆、1千多件分享、12.3萬按讚。

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