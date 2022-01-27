闖禍了！秋田犬撞破紙門「被卡死」一臉委屈：我在反省了啦…
當寵物橫衝直撞時候該怎麼辦？日本網友マルオ分享自家秋田犬「佐佐木」的有趣畫面，只見秋田一頭栽進日式和門，也不知道當初怎麼塞進去的，結果穿到一半身子卡住了，只能露出無奈的表情，彷彿在說「要是被主人發現就完蛋了」，可愛呆萌的模樣甚至被日本節目推播出去。
#犬部ベストショット— マルオ (@maruo2920) August 15, 2020
挟まる🐕 pic.twitter.com/gpy4RJ61En
障子是日式房屋用來隔間用的拉窗、拉門，通常會在木製門框一側糊上和紙。影片中的秋田身體穿過紙門，前半身與後半身剛好被和室門板精準分開，整個身體動彈不得，秋田露出無辜的表情，彷彿知道自己闖下大禍，網友笑說，這時開啟狗狗的「哲學模式」、「牠已經在反省了！」
另外有網友發現一個有趣的巧合，就是秋田犬卡紙門居然有扭蛋版本，完全跟影片發生的事件一模一樣，該影片也獲得日本節目放送出去，此篇推特獲得3.6萬件回覆、1千多件分享、12.3萬按讚。
udn寵物粉絲團上線囉！
▪ 可愛萌寵、健康保健、教養方法 在udn寵物部落一手掌握
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言