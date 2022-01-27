狗狗覺得孤單寂寞冷…只要用「球球電話」就能打給主人視訊找溫暖

許多人掛心寵物在家的一舉一動，而選擇在家加裝監視器，那麼如果寵物自己覺得孤單的時候，能不能打視訊電話給主人呢？國外有團隊研究發明一項新設備，該系統稱為DogPhone，是讓狗狗自己打視訊電話的玩具球，當狗兒感到寂寞時就咬起來搖一搖，球內的加速器會偵測到狗兒搖晃的舉動，進而與主人進行視訊通話，以此緩解寵物焦慮的問題。

據外媒《CNN》報導，英國與芬蘭的動物科技專家表示，市面上的寵物產品即便標榜擁有科技功能，用戶體驗卻仍侷限以主人為中心，為了改變這一點，因此發明一款能以狗為出發點的玩具球，DogPhone發明者Ilyena Hirskyj-Douglas自己本身也是愛狗人，並且飼養一隻黑色拉不拉多Zach，Zach在一場實驗中叼起裝有加速器的球並且快速搖晃它，成功觸發筆電中的視訊通話功能，並且撥打給飼主。

DogPhone發明者Ilyena Hirskyj-Douglas與「實驗室助理」Zach。圖／翻攝自University of Glasgow

而當主人撥打給狗狗時，狗狗也有權利「拒聽」，只要通過移動玩具球就能拒絕接聽，Ilyena Hirskyj-Douglas表示，「當然還是無法確切得知狗狗是否能意識到搖晃球體與打電話之間的關係，或許Zach的舉動只是無意之舉。」但無論如何，研究人員將會持續探索以寵物為中心的新設備，並且精進新技術工作。

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