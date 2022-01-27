快訊

「油人楷模」涉收賄 中油高層辦公室搜出2700萬現金

蔣經國紙條賜名蔣萬安 一個孝字揭蔣孝嚴身世之謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狗狗覺得孤單寂寞冷…只要用「球球電話」就能打給主人視訊找溫暖

聯合新聞網 / 綜合報導
DogPhone發明者Ilyena Hirskyj-Douglas與「實驗室助理」Zach。圖／翻攝自University of Glasgow
DogPhone發明者Ilyena Hirskyj-Douglas與「實驗室助理」Zach。圖／翻攝自University of Glasgow

許多人掛心寵物在家的一舉一動，而選擇在家加裝監視器，那麼如果寵物自己覺得孤單的時候，能不能打視訊電話給主人呢？國外有團隊研究發明一項新設備，該系統稱為DogPhone，是讓狗狗自己打視訊電話的玩具球，當狗兒感到寂寞時就咬起來搖一搖，球內的加速器會偵測到狗兒搖晃的舉動，進而與主人進行視訊通話，以此緩解寵物焦慮的問題。

據外媒《CNN》報導，英國與芬蘭的動物科技專家表示，市面上的寵物產品即便標榜擁有科技功能，用戶體驗卻仍侷限以主人為中心，為了改變這一點，因此發明一款能以狗為出發點的玩具球，DogPhone發明者Ilyena Hirskyj-Douglas自己本身也是愛狗人，並且飼養一隻黑色拉不拉多Zach，Zach在一場實驗中叼起裝有加速器的球並且快速搖晃它，成功觸發筆電中的視訊通話功能，並且撥打給飼主。

DogPhone發明者Ilyena Hirskyj-Douglas與「實驗室助理」Zach。圖／翻攝自University of Glasgow
DogPhone發明者Ilyena Hirskyj-Douglas與「實驗室助理」Zach。圖／翻攝自University of Glasgow

而當主人撥打給狗狗時，狗狗也有權利「拒聽」，只要通過移動玩具球就能拒絕接聽，Ilyena Hirskyj-Douglas表示，「當然還是無法確切得知狗狗是否能意識到搖晃球體與打電話之間的關係，或許Zach的舉動只是無意之舉。」但無論如何，研究人員將會持續探索以寵物為中心的新設備，並且精進新技術工作。

寵物 狗狗 監視器

相關新聞

影／橡皮筋橘貓肚破腸流 救援小組費盡心力才救到

嘉義縣番路鄉民眾發現，有野生流浪貓腹部遭橡皮筋纏繞「肚破腸流」，研判是因鑽進便當內覓食所致。嘉義縣家畜疾病防治所與諸羅護...

狗狗覺得孤單寂寞冷…只要用「球球電話」就能打給主人視訊找溫暖

許多人掛心寵物在家的一舉一動，而選擇在家加裝監視器，那麼如果寵物自己覺得孤單的時候，能不能打視訊電話給主人呢？國外有團隊研究發明一項新設備，該系統稱為DogPhone，是讓狗狗自己打視訊電話的玩具球，當狗兒感到寂寞時就咬起來搖一搖，球內的加速器會偵測到狗兒搖晃的舉動，進而與主人進行視訊通話，以此緩解寵物焦慮的問題。

愛犬失蹤夫妻狂貼200張尋狗啟事 竟被撕下寄回還附「殘酷訊息」

如果家中寵物失蹤，有些飼主會用張貼尋狗啟事的方式，希望民眾提供線索。但有些人似乎認為這些是「垃圾」會污染環境，把告示撕掉回寄給飼主，還預言狗狗不太可能回來了。

呆萌汪對牛牛翻肚撒嬌！「牠怎都不動」爆笑影片曝光媽無奈：智商堪憂

毛小孩有時候在日常生活中的舉止實在太爆笑，往往讓主人都不知道該如何是好。日前一名女網友分享自家狗狗去牧場玩的時候，竟然沒發現裝置藝術的牛雕像是假的，還一臉呆萌的對牛雕像翻肚肚討玩，演獨腳戲的模樣相當可愛爆笑。

海中的狗狗！海豹手手環抱潛水員「乖乖給撓下巴」超萌撒嬌影片吸18萬讚

潛水員Ben Burville經常分享潛水的日常影片，至今從事水下活動已逾20年，影片中他與海豹互動良好，只見他熟稔的撫摸灰海豹的下巴，灰海豹露出類似狗狗開心的反應，並且用前腳示意Ben Burville再多摸一會兒，甚至用鼻頭輕輕蹭Ben Burville的額頭，模樣非常討喜，灰海豹主要分布於北大西洋。

闖禍了！柴犬撞破紙門「被卡死」一臉委屈：我在反省了啦…

當寵物橫衝直撞時候該怎麼辦？日本網友マルオ分享自家柴犬「佐佐木」的有趣畫面，只見柴犬一頭栽進日式和門，也不知道當初怎麼塞進去的，結果穿到一半身子卡住了，只能露出無奈的表情，彷彿在說「要是被主人發現就完蛋了」，可愛呆萌的模樣甚至被日本節目推播出去。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。