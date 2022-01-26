把握喵星人蹭蹭Timing！「正確擼貓3關鍵」曝光 讓聖上越摸越愛你
家有貓咪的飼主應該都會很好奇，到底要怎麼摸摸才會讓貓皇龍心大悅，其實摸貓咪這件事情是很有學問的，除了要掌握好力道，最重要的就是看主子給不給摸的時間點，掌握好一些關鍵就可以讓貓咪被越摸越愛自己。
日本專欄作家「玲愛」撰文指出，想要讓貓咪「越摸越愛你」有三個訣竅。
一、抓準摸摸的時間點
摸摸貓咪其實是很看時間的，貓奴得先搞清楚自家貓咪的脾氣，去決定哪些時候是可以摸摸、哪些時候不行，但大部分可以摸摸的恰好時機正是當貓咪正在打瞌睡、接近你蹭蹭及放鬆的時候，而貓咪正在梳洗自己身體跟吃飯的時候，代表牠們正在專心做自己的事情，這時候就盡量不要觸摸貓貓。
二、了解自家貓咪身上的雷點
每一隻貓咪都會有「不喜歡被摸的雷點」，有的貓咪可能是屁股、有些則是貓掌等等，就算是別人家的貓被拍屁屁很舒服，也不代表你家的貓咪就喜歡被拍屁屁。但絕大部分的狀況是，貓咪其實不太喜歡被摸肚子，除非牠很信賴你或是主動翻肚肚等狀況，貓奴才能視情況去撫摸，如果還沒搞清楚自家貓咪的脾氣，基本上摸頭、搔搔下巴是最保險的區域。
三、掌握正確的力道擼貓
貓咪是相對比較纖細的生物，因此撫摸的力道不可以太重。有些人可能因為養過狗或是家裡犬貓混養，摸貓的力氣會比較重一點，部分狗狗比較喜歡被稍微用力揉揉臉、肚肚或摸摸全身，但貓咪可能不喜歡。因此貓奴在擼貓的時候要注意力氣不可以太大，還是以輕柔摸摸為主比較好。
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