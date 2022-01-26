快訊

紅頂藝人風光一時 蔡頭慘賠1.7億「賣到剩一間房」

評／三軍直升機進駐玉山艦 海軍陸戰隊能三棲作戰嗎？

這一家養了122隻柴犬！探視員上門嚇傻：糞便堆積超過30公分

聯合新聞網 / 綜合報導
一戶日本人家居然養了122隻柴犬，屋內相當髒亂。圖取自長野朝日放送。
一戶日本人家居然養了122隻柴犬，屋內相當髒亂。圖取自長野朝日放送。

一個家庭飼養多隻貓狗不是新聞，但這戶人家居然養了122隻柴犬！不過飼主年事已高疏於照顧，屋內環境非常糟糕，糞便堆積如山，不少狗狗受傷生病也沒人得到妥善醫治。

日本長野縣上田市一戶雙層樓的平房，住戶是一對老夫婦，從去年開始時常傳出狗叫聲，以及散發出陣陣惡臭，經鄰居通報，衛生局協同動保團體上門訪視。

一開始住戶拒絕讓他們入內，聲稱養了20隻狗左右，直到去年11月才得以進門訪查。一看不得了，眼前粗估約60隻柴犬，但實際數量比想像中還龐大，其中有多隻狗受了傷但明顯沒接受妥善治療，像是瞎了一隻眼、下半身癱瘓等。

根據入內訪視的人員指出，整個屋子從一樓到二樓，都堆滿了狗糞便，堆積高達30～40公分。鄰居透露，這房子的臭味相當可怕，臭到路人經過都得憋氣。

到處都是狗糞便，居住環境怵目驚心。圖取自長野朝日放送。
到處都是狗糞便，居住環境怵目驚心。圖取自長野朝日放送。

這戶人家以前是柴犬的繁殖犬舍，住戶老太太表示，本來柴犬的數量沒這麼多，但丈夫之前因腦中風住院，夫妻倆這2年間疏於照料寵物，狗狗們互相交配而大量繁殖，造就如今這種可觀的數量。最後統計，屋內一共有122隻柴犬。老太太說有使用除臭劑消除，並說柴犬們都很有紀律，鄰居應該是聽不到狗叫。

這些狗狗被送往上田市相關機構接受保護和照料。但飼主一直擔心牠們被送到哪裡，甚至憂心到胃痛。而這對夫妻疏於照顧寵物，加上排泄物處理失當，已涉嫌違法動物保護法。

柴犬 狗狗 寵物

相關新聞

【動物冷知識】遠觀更愛牠！為何人類飼養大白鯊總是「養不活」？

哈囉大家好，我是帽帽！ 大白鯊是海洋中的頂級獵食者，也被多部電影做為危機角色，但你有在水族館或海生館看過大白鯊嗎？ 今天我們來看看不易被飼養的動物冷知識吧！

把握喵星人蹭蹭Timing！「正確擼貓3關鍵」曝光 讓聖上越摸越愛你

家有貓咪的飼主應該都會很好奇，到底要怎麼摸摸才會讓貓皇龍心大悅，其實摸貓咪這件事情是很有學問的，除了要掌握好力道，最重要的就是看主子給不給摸的時間點，掌握好一些關鍵就可以讓貓咪被越摸越愛自己。

這一家養了122隻柴犬！探視員上門嚇傻：糞便堆積超過30公分

一個家庭飼養多隻貓狗不是新聞，但這戶人家居然養了122隻柴犬！不過飼主年事已高疏於照顧，屋內環境非常糟糕，糞便堆積如山，不少狗狗受傷生病也沒人得到妥善醫治。

少女心貓咪「兔兔跳」偷看媽媽做菜 歪頭緊貼廚房門邊不放手：快來陪我玩

很多貓咪個性都比較傲嬌，對貓奴滿滿的愛跟依賴就是不輕易表現出來，這時候會大方向主人示愛的喵星人就很難能可貴了。日前一段可愛的影片在網路上掀起熱議，一隻可愛的貓咪在媽媽廚房做家事的時候跳起來巴著門框邊，一直盯著媽媽的一舉一動，彷彿像是在說「媽媽等你忙完一起玩」，超治癒的模樣吸引不少網友觀看。

歸剛欸！海豚「出來打球」嗨頂透明Q彈果凍　影片曝光網笑：水母你當球

海豚是一種智商相當高的動物，可愛的牠們深受不少人的喜愛，但近年來關於海豚的行為研究讓不少人跌破眼鏡，感嘆如此萌的海豚竟然也會有脫序行為。日前有一段影片在網路上瘋傳，只見兩隻海豚快樂的在水裡玩著你拋我接的遊戲，乍看還以為是在頂透明球狀物，結果仔細看才驚覺兩隻海豚居然把水母當球打。

藥局虎斑貓店長「霸占購物籃」睡到叫不醒：奴才別想動我的床！

有「貓咪天堂」之稱的土耳其伊斯坦堡，當地居民對街貓十分友善，甚至會認為照顧自家附近的貓是自身義務，紀錄片裡《愛貓之城Kedi》甚至這麼說：「沒有貓，伊斯坦堡就失去了一部分的靈魂。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。