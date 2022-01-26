這一家養了122隻柴犬！探視員上門嚇傻：糞便堆積超過30公分
一個家庭飼養多隻貓狗不是新聞，但這戶人家居然養了122隻柴犬！不過飼主年事已高疏於照顧，屋內環境非常糟糕，糞便堆積如山，不少狗狗受傷生病也沒人得到妥善醫治。
日本長野縣上田市一戶雙層樓的平房，住戶是一對老夫婦，從去年開始時常傳出狗叫聲，以及散發出陣陣惡臭，經鄰居通報，衛生局協同動保團體上門訪視。
一開始住戶拒絕讓他們入內，聲稱養了20隻狗左右，直到去年11月才得以進門訪查。一看不得了，眼前粗估約60隻柴犬，但實際數量比想像中還龐大，其中有多隻狗受了傷但明顯沒接受妥善治療，像是瞎了一隻眼、下半身癱瘓等。
根據入內訪視的人員指出，整個屋子從一樓到二樓，都堆滿了狗糞便，堆積高達30～40公分。鄰居透露，這房子的臭味相當可怕，臭到路人經過都得憋氣。
這戶人家以前是柴犬的繁殖犬舍，住戶老太太表示，本來柴犬的數量沒這麼多，但丈夫之前因腦中風住院，夫妻倆這2年間疏於照料寵物，狗狗們互相交配而大量繁殖，造就如今這種可觀的數量。最後統計，屋內一共有122隻柴犬。老太太說有使用除臭劑消除，並說柴犬們都很有紀律，鄰居應該是聽不到狗叫。
這些狗狗被送往上田市相關機構接受保護和照料。但飼主一直擔心牠們被送到哪裡，甚至憂心到胃痛。而這對夫妻疏於照顧寵物，加上排泄物處理失當，已涉嫌違法動物保護法。
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