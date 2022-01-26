少女心貓咪「兔兔跳」偷看媽媽做菜 歪頭緊貼廚房門邊不放手：快來陪我玩

很多貓咪個性都比較傲嬌，對貓奴滿滿的愛跟依賴就是不輕易表現出來，這時候會大方向主人示愛的喵星人就很難能可貴了。日前一段可愛的影片在網路上掀起熱議，一隻可愛的貓咪在媽媽廚房做家事的時候跳起來巴著門框邊，一直盯著媽媽的一舉一動，彷彿像是在說「媽媽等你忙完一起玩」，超治癒的模樣吸引不少網友觀看。

推特網友「ネコランド」家裡養了兩隻貓，分別是挪威森林貓哥哥雷伊(レイ)與襤褸貓(ラガマフィン/RagaMuffin，為布偶貓的亞種)妹妹艾瑪(エマ)，兩隻貓咪都相當有特色，飼主也經常在推特上曬出兄妹的日常生活，吸引不少愛貓的網友們追蹤。

日前飼主錄下一段影片，媽媽在廚房裡面忙進忙出的時候，妹妹艾瑪乖乖的守在廚房外面，趁著媽媽沒注意突然跳起來整隻貓踮後腳走到廚房門框邊，歪著頭看媽媽在做什麼，感覺就是在等待媽媽趕快忙完可以一起吃飯一起玩的樣子，但等到媽媽注意到後方好像有什麼視線的時候，艾瑪又馬上跳開，假裝什麼事情都沒發生過。

可愛的短短8秒影片PO出後引起廣大迴響，至今已有超過145萬人觀看。網友表示「艾瑪背影也太可愛圓潤了」、「整個超級少女心欸」、「完美展現出貓咪的傲嬌」、「短短8秒影片我看了超過10分鐘」、「有這樣的跟蹤狂是這世界上最幸福的事情」。

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