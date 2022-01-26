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歸剛欸！海豚「出來打球」嗨頂透明Q彈果凍　影片曝光網笑：水母你當球

聯合新聞網 / 綜合報導
海豚A：水母出來打球，你當球。 (圖/取自Daily Mail)
海豚A：水母出來打球，你當球。 (圖/取自Daily Mail)

海豚是一種智商相當高的動物，可愛的牠們深受不少人的喜愛，但近年來關於海豚的行為研究讓不少人跌破眼鏡，感嘆如此萌的海豚竟然也會有脫序行為。日前有一段影片在網路上瘋傳，只見兩隻海豚快樂的在水裡玩著你拋我接的遊戲，乍看還以為是在頂透明球狀物，結果仔細看才驚覺兩隻海豚居然把水母當球打。

根據英國《每日郵報(Daily Mail)》報導，英國50歲男子路易士(Lewis)在威爾士海岸目擊到一個驚人的畫面，兩隻海豚沿著船漫遊著，結果有一隻海豚突然把一個球狀物頂到空中，然後從水裡面跳出來，另一隻海豚竟然甩尾把球狀物扔出去，就這樣反覆拋接好幾次，仔細一看才發現那個Q彈的球竟然是一隻水母，男子也把這段畫面錄成影片。

▶▶▶觀看影片請點我

慘遭海豚們當球打的水母是「桶水母」(Barrel jellyfish)，又稱為褐色根口水母，主要分布在東北大西洋、地中海等地，是英國海域常見的水母，在每年五到六月都會有大量的桶水母被沖上岸。令人驚訝的是，一隻桶水母其實很重，約略有32至35公斤重，可見把水母當球來回打的海豚力量相當強大。

另一隻海豚拋接水母玩得相當開心。 (圖/取自Daily Mail)
另一隻海豚拋接水母玩得相當開心。 (圖/取自Daily Mail)

拍攝影片的路易士表示自己很喜歡海豚，比起在水族館看到牠們，更喜歡在大自然中看著牠們許多有趣的行為，這次意外捕捉到有趣的打球畫面覺得很高興，「海豚是非常喜歡認識新朋友的，出海的時候經常可以看到附近有牠們圍繞」。其實這也不是海豚第一次叫水母出來打球了，早在2019年就有丹麥民眾目擊到海豚把水母當球狂打，影片也吸引了超過上萬人觀看。

海豚 英國 地中海 丹麥

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