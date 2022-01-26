【動物冷知識】遠觀更愛牠！為何人類飼養大白鯊總是「養不活」？

哈囉大家好，我是帽帽！

大白鯊是海洋中的頂級獵食者，也被多部電影做為危機角色，但你有在水族館或海生館看過大白鯊嗎？

今天我們來看看不易被飼養的動物冷知識吧！

其實從1970年代開始，水族館不斷嘗試飼養大白鯊，但大多數時候都以鯊魚死亡而告終。2004年之前，還沒有大白鯊能夠在人工創造的環境中活過16天。

美國蒙特利灣水族館後來打破這個紀錄，讓一隻大白鯊在展示缸中存活6個月，但最終還是因為經費問題與大量海洋生物被吃掉，最後大白鯊被放回大海。蒙特利灣水族館後來又引進過5隻年輕的大白鯊，但最終都以鯊魚死亡告終。2011年時，動保人士再也無法忍受這個殘忍的計畫，發聲抗議批評，水族館只能終止這個項目。

後來2016年日本一家水族館也嘗試飼養大白鯊，卻在展示後3天就死亡了。

金魚最長可以活30年，若養在大型水族箱或室外的池塘中可長到超過25公分，但養在圓形魚缸中會在幾天至幾個月內死亡，因魚待在裡面會認不清方向。金魚是群居動物，需要其他魚的陪伴以及充足的空間和乾淨的水。

一隻燕子在整個夏季平均可以吃掉50~100萬隻蟲蟲。除了要填飽自己的肚子之外，每天還要餵食嗷嗷待哺的雛燕最多高達180次。對於農業除害蟲是很重要的功臣！

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